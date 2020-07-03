"Цой жив": Конституция встала в один ряд с Куртом Кобейном и Эми Уайнхаус

Редакцию Конституции, действовавшую до внесения поправок Владимира Путина, включили в «Клуб 27» — список музыкантов, которые при разных обстоятельствах окончили жизнь в 27 лет.

Как отмечает «Афиша», инициатива принадлежит пользователям Twitter. Она уже нашла свое отражение в статье в «Википедии» про «Клуб 27»: изменения в неё были внесены неизвестным пользователем в 10 утра 2 июня. На момент публикации упоминание Конституции в статье отсутствует.

Скриншот из Twitter

Кроме ельцинской Конституции в список входят также Курт Кобейн, Джим Моррисон, Эми Уайнхаус, Брайан Джонс, Роберт Джонсон и другие. Как отмечает издание, часть пользователей также включают в него Виктора Цоя, однако на момент смерти ему было 28 лет.

Прежняя редакция основного закона также просуществовала с 1993 года по 2020, то есть 26,5 лет. Отметим, что сама Конституция юридически не является новой: для принятия новой Конституции необходимо проведение референдума.