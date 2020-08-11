С кем встречается Марина Зудина после смерти Олега Табакова

Актрисе то и дело прочат в мужья и любовники новых звезд. Что правда, а что слухи?

Объятия Марины Зудиной и Андрея Смолякова, которых «застукали» вместе вездесущие папарацци, дали повод для разговоров о новом романе вдовы Олега Табакова.

Снимки были сделаны на Неделе российского кино в Лондоне, куда Зудина прилетела вместе с дочкой Марией, а Смоляков — с женой Дарьей. Все четверо были рады встрече, а через день таблоиды вышли с парой «Зудина-Смоляков» на обложке.

Зудина весьма пространно прокомментировала отношения со Смоляковым. «Поразительно, что людям только не приходит в голову!» – заявила актриса «Каравану Историй».

Спустя два года после смерти Олега Табакова (17 августа актеру исполнилось бы 85 лет) 54-летняя Марина Зудина выглядит восхитительно, комментариев не дает, на ток-шоу не появляется. А интерес к ней только растет.

Роль в «Содержанках», где Марина сыграла жену чиновника, крутящую роман с молодым любовником, заставила вспомнить о Зудиной как о талантливой актрисе, которая долгие годы оставалась в тени мужа. А теперь громко заявила о себе.

Вокруг личной жизни Марины Зудиной всегда ходят слухи. С того самого момента, когда она увела Олега Табакова из семьи. При том, что со стороны первая семья Табакова выглядела очень стабильной: 30 с лишним лет жизни с Людмилой Крыловой, двое детей, которые при расставании поддержали мать и перестали общаться с Табаковым. Конечно, Зудину подозревали и в корысти, ведь у нее с Олегом Павловичем была 30-летняя разница в возрасте. Поговаривали, что недолюбливали актрису и в театре, считая, будто она получает новые роли благодаря влиятельному супругу.

Еще при жизни Табакова, который ушел в 2018 году, Зудиной приписывали отношения с Константином Богомоловым. Он, кстати, был режиссером первого сезона «Содержанок». Злые языки утверждают, что Богомолов ушел со скандалом из МХТ в том числе и потому, что его «дожали» в связи с неформальными отношениями с Мариной Зудиной.

Творческий тандем Богомолова как режиссера «Содержанок» и Марины Зудиной как актрисы оказался очень плодотворным. Режиссер оберегал протеже от участия в постельных сценах, героиня Зудиной представлена в сериале весьма деликатно по сравнению с партнершами по съемочной площадке. Продолжила Зудина сниматься и во второй части сериала, когда режиссером на площадке стала уже Дарья Жук, тем самым еще сильнее подогрев интерес к себе как к актрисе.

«Если вы кому-то откровенно не интересны, не боритесь за внимание и ничего не доказывайте... Это касается и работы, и дружбы, и близких отношений. Интерес должен быть обоюдным, иначе жизнь превращается в борьбу за взаимность. Вам это надо?» – написала на днях актриса в своем Instagram.

Марина Зудина продолжает быть интересна. Не только зрителям, но и мужчинам. Однако имя того, кто сейчас находится рядом с актрисой, она по-прежнему держит в строжайшей тайне.