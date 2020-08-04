Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!

В армии любителей сериалов, кажется, пополнение. Причем крупное. Теперь на них подсел и генерал кинокритики, редактор интеллектуального журнала «Искусство кино» Антон Долин. Посмотрев российский сериал «Чики», он сказал, что это «восторг и подлинное событие». Мы, конечно, спросили: почему?

Антон Долин

– Антон, вы же никогда прежде не смотрели сериалы и не скрывали своего к ним пренебрежения. А тут вдруг раз – и сразу «Чики», сериал об экс-проститутках.

– Жизнь каждого из нас изменилась в дни пандемии и карантина. В моей жизни значительно уменьшился поток нового кино, которое я смотрел ежедневно. Из-за этого возникло время для того, чтобы посмотреть сериалы.

А поскольку сериал «Чики» все обсуждали, причем в интонациях от восторга до ненависти, я за него и взялся. Тем более что мне интересны новые имена. Это проект от начала до конца режиссера Оганесяна – идея, сценарий, режиссура. Я доволен, что получил весь букет зрительских впечатлений от монтажа, от того, как рассказана история, как выбраны актеры, от тематики и политической подоплеки. И мне кажется, особенно на нынешнем безрыбье на большом экране, «Чики» сегодня действительно стали главным событием отечественного кинематографа в этом проклятом двадцатом году.

– А чем так уж хорош этот сериал?

– Во-первых, свежестью интонации и персонажей. Российский кинематограф очень патриархальный, и женский взгляд – это все еще очень непривычный ракурс взгляда на мир. Точно так же, как и разговор о провинции с точки зрения этой провинции, а не столицы.

А во-вторых, на редкость гармоничный ансамбль четырех актрис и героинь – очень разных, но находящихся в таком живом правдивом взаимодействии.

– Сериал уже обвинили в пропаганде ЛГБТ и, что еще удивительней, феминизма.

– Эти безумные общественники и общественницы не обладают ни авторитетом, ни пониманием того, что происходит. Наговорили какой-то ерунды!

– А вам не кажется, что никакой свежести в «Чиках» нет? Это сказка о Золушке – три экс-проститутки с большой дороги нашли своих принцев.

– Все ищут любви – и зрители, и героини. Но их «принцы» – и сами Золушки. Один из них – несчастный одинокий мент, другой – откинувшийся зэк, а третий – забитый рабочий с нетитульной национальностью. И в том обществе, в котором они живут, у этих мужчин не сильно больше прав, чем у самих героинь. Ну а что касается вообще Золушек – ну куда деваться, это один из архетипов, которые повторяются во всех странах испокон веков.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2020 под заголовком «Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!».