"Чики" – проститутки, которых хочется пожалеть

На популярном российском онлайн-сервисе начался показ комедийного сериала «Чики» – возможно, одной из лучших социальных драм этого года. Пожалуй, даже тема нового шоу оригинальна, по крайней мере к ней давно не обращались российские режиссеры – проституция, самая обычная, не элитная и не престижная.

Действие сериала разворачивается в маленьком южном провинциальном городке. Три путаны Света, Люда и Марина (молодые актрисы Алена Михайлова, Ирина Носова, Варвара Шмыкова) работают на трассе у кафе «Колизей», обслуживая преимущественно водителей-дальнобойщиков по полной программе. Из Москвы в городок возвращается их подруга Жанна (Ирина Горбачева), которая собирается открыть собственный бизнес и начать новую жизнь. Постепенно девчонки, вначале смеявшиеся над прожектом Жанны, втягиваются и становится ее бизнес-партнерами. Денег на бизнес, разумеется, ни у кого нет и это добавляет интриги так же, как и другие провинциальные реалии: местная мафия, на которую работали девочки и которая не хочет с ними прощаться как с источником дохода.

«Чики» буквально врываются в жизнь зрителя в первых кадрах. По пыльной сельской дороге мчит грузовик, за рулем водитель, пьющий водку, а в грузовом отсеке четыре девчонки, главные героини, которые орут. Наконец грузовик въезжает в поле с подсолнухами, врезается в преграду и останавливается, водитель мертвецки пьян, девочки отделываются ушибами и шишками. Это очень похоже на начало американского сериала «Во все тяжкие», но даже если это и заимствование, то оно «Чикам» только на пользу.

Кажется, в «Чиках», что не так часто бывает в отечественных сериалах, сошлось все: хороший сценарий и закрученная интрига, профессиональная игра молодых актрис, у которых без сомнения еще все впереди, правильно подобранные костюмы и легкий юмор, который всегда к месту, а девчонкам с такой тяжелой работой он еще жить и строить помогает.

«Чики», несмотря на то, что это слово вроде бы устарело и мало кто им пользуется, современные и настоящие. Именно так живет южная провинция, именно так живут провинциальные проститутки. Хотя называть их путанами и жрицами любви совершенно не хочется. Наверное, потому что это самые обычные провинциальные девочки с трудной судьбой: кому-то было некуда больше идти, кого-то просто никто не остановил. Они живут не деньгами – гонорары у них совсем не столичные, к тому же водилы-клиенты, бывает, кидают, – а мечтами и пытаются по-своему скрасить суровую действительность: одна берет кредит, чтобы купить шубу (на юге в ней нет никакой необходимости), другая залезает в долги из-за смартфона и хвалится, что подарил клиент. Они по-своему наивные и непорочные, что вроде бы никак не вяжется с образами проституток.

Жанна, пожившая и поработавшая в Москве, приехавшая домой на красном мини-купере как победительница, лидер и подруга, для них она – умнее, лучше, сильнее. Другое дело, что у самой Жанны за спиной большой бэкграунд: незаконченная в прошлом история с местным попом, сын, который красится и одевается в женскую одежду, бывший муж-неудачник, желающий навещать сына, и давний знакомый мафиози-извращенец, питающий к ней интерес. Жанна верит в успех своего предприятия, но месть криминального сообщества выскочке, которая замутила свое дело и увела от них проституток, будет жестокой. И все-таки хочется верить, что режиссер и сценаристы приведут нас к «правильному» финалу: он будет жизненный, реальный, но не разобьет надежды. Потому что всем хочется жить, верить и быть счастливым. Даже путанам – они, говорит нам сериал, такие же люди, как и мы с вами.