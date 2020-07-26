Омбудсмен пожаловалась в Роскомнадзор на сериал "Чики" из-за ЛГБТ и феминизма

Уполномоченная по защите семьи в Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец обратилась в полицию и Роскомнадзор с жалобой на многосерийный фильм «Чики», рассказывающий о жизни женщин, вовлеченных в проституцию.

Конъюнктурная правозащитница считает, что сериал пропагандирует идеи феминизма и равенства ЛГБТ, о чем она написала в своем Instagram. Она посетовала на то, что мужчины в картине представлены только в ролях преступников и сутенеров.

«Встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола», — цитируют Баранец «Такие дела».

В комментарии РБК Ольга Баранец уточнила, что на борьбу с сериалом она решилась после того, как к ней обратились родители подростков, которые заметили, что «Чиках» поднимается тема ЛГБТ. «Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», — заявила омбудсмен.

В More.tv, которое транслировало сериал, отметили, что в их адрес никаких претензий не поступало. Баранец требует принять в отношении них санкции по статьям КоАП о распространении информации, причиняющей вред здоровью детей и пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Напомним, сериал сопровождался дисклеймером о сценах насилия и сообщал зрителям о возможности жертвам насилия обратиться за помощью в профильные НКО, в частности, в Консорциум женских неправительственных объединений.