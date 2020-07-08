Сериал "Чики" будут сопровождать номером телефона доверия для жертв насилия

Каждая новая серия российского сериала «Чики» будут сопровождаться дисклеймером о наличии сцен насилия в картине. Об этом сообщает Консорциум женских неправительственных организаций.

При этом на экране укажут номер всероссийского телефона доверия для жертв домашнего абьюза: 8 (800) 7000 600. На линии работают сотрудники центра «Анна».

Напомним, сериал «Чики» рассказывает истории женщин, вовлеченных в проситуцию. Он стал одной из самых громких премьер нового телевизионного сезона. В фильме задействованы актрисы Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.