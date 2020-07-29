"Все серьезно": Губерниев, обнимавшийся с Лукашенко, дважды сдал тест на ковид

Комментатор «Матч ТВ» рассказал Sobesednik.ru о самочувствии после общения с переболевшим президентом на «Славянском базаре в Витебске».

Президент Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Причём это стало неожиданностью не только для недавно общавшегося с белорусским лидером Владимира Путина, но и для самого Батьки. Болезнь проходила бессимптомно, он перенёс ее «на ногах». Обо все этом ему два дня назад сообщили врачи.

Песков уже заявил, что Путин от Лукашенко не заразился. Но ведь совсем недавно белорусский лидер почтил своим присутствием фестиваль «Славянский базар в Витебске», где было много известных россиян: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Анна Семенович, Игорь Бутман и др. С ними Александр Григорьевич общался лично и без всякой социальной дистанции. Не повторится ли, так сказать, «казус Лещенко»?

Мы спросили комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который был на фестивале в Витебске, как он себя чувствует.

— Дмитрий, вы лично знакомы с Лукашенко. Наверняка пообщались, поговорили, побывали на банкете. Не боитесь, что заразились?

— Я, надо признаться, по банкетам вообще не хожу, к тому же время сейчас особых банкетов не предполагает, — ответил Губерниев.

Я очень слежу за своим здоровьем. Вернувшись из Витебска со «Славянского базара», я уже два раза сдал анализ на ковид, причём оба раза кровь. То есть все серьезно, — признался Дмитрий.

С Александром Лукашенко я действительно лично знаком. Мы встретились, обнялись, пообщались накоротке. Он спросил, как у меня дела, я спросил, как у него дела. Я что-то сказал о занятиях спортом, и Александр Григорьевич поддержал тему. «Да, мы занимаемся спортом и оберегаемся от ковида», — сказал он.

И по крайней мере в те минуты и часы он точно не производил впечатление человека, у которого коронавирус. Я думаю, что речь, наверное, о том, что он переболел весной, и, может быть, к «Славянскому базару» он был уже здоров.

Дмитрий Губерниев уверяет: готовясь к поездке в Белоруссию и находясь на фестивале, он старался соблюдать необходимые меры безопасности.

— Мы, ведущие, ехали на поезде, и потом, на фестивале мы в свой журналистский амфитеатр лишних людей не пускали, — словом, дистанцировались, насколько это было возможно, — рассказал нам Дмитрий. — А когда я оказывался в скоплении людей, каждый раз надевал маску.

— Но вот Александр Григорьевич, судя по всему, не осторожничал в общении с окружающими.

— На «Славянском базаре в Витебске» Александр Лукашенко общался с огромным количеством людей. Когда он спускался по лестнице, он с кем-то фотографировался, кого-то приобнимал. Там были в основном женщины, преклонного возраста в том числе.

Но я не думаю, что Александр Григорьевич — настолько безрассудный человек, что мог бы себе позволить так общаться с людьми, если бы чувствовал себя на тот момент нездоровым. Знал ли он точно, что не болеет? Знаете, я не работаю в его администрации и не буду додумывать. И никому не советую.

Что касается двух тестов на коронавирус, которые Дмитрий сдал после поездки в Белоруссию, комментатор заверил, что «оба — отрицательные».

— Так что все в порядке! — с облегчением заключил он.