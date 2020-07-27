"Числов был геем, СПИДом его заразил любовник": шокирующее заявление друга актера

Почти год назад не стало Александра Числова. Актер скончался 29 августа, и сразу после похорон возникло множество версий его ухода: пневмония, сердечная недостаточность, алкоголизм.

Супруги у артиста не было. Числов вёл закрытый образ жизни, которую прятал за дверью той самой двухкомнатной квартиры, за которую сейчас идёт война между его племянницей и мамой. Каким на самом деле был Александр Числов? Какую тайну он скрывал от посторонних? Что заставляло звезду кино страдать до самой смерти?

Обо всем этом в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru рассказал, устав от потоков лжи об актере, знаменитый режиссёр и сценарист Хусейн Эркенов, обладатель приза "Хрустальный глобус" за фильм "Холод". Он знал Числова с 1989 года, снимал во всех своих картинах, включая главные роли в фильме «Сто дней до приказа» и «Холод». Эркенов впервые решил расставить все точки над i в запутанном лабиринте жизни Александра Числова.

– Мне надоела та ложь, которая льётся с экрана телевизора, – говорит Эркенов. – Поэтому я решил дать это интервью, чтобы люди знали правду.

Перед смертью Саша говорил на камеру то, что требовали работники одного из телевизионных каналов, – утверждает его друг. – Они пообещали положить его в больницу, вылечить, сделать ремонт в квартире. Он им верил. Но они ничего не успели сделать.

Правда в том, что Саша не мог обходиться без своей племянницы Светланы Андриановой и друга Дениса Сердюкова. Они смотрели за ним, а теперь их представляют как охотников за его жильём, будто они его отравили. Это неправда!

Александр Числов и Хусейн Эркенов

– Что в действительности, по вашему мнению, стало причиной смерти Александра Числова?

– Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так. Я имею право говорить совершенно смелые вещи, о которых все молчат.

Сашу я знал 30 лет, — рассказывает Хусейн, – а Светлану, его племянницу, с её четырёх лет. Саша приводил малышку на съёмочную площадку, чтобы я тоже снял её в кино. Саша любил Свету. «Я написал завещание на Свету, – сказал мне Числов на одном из фестивалей, куда мы с ним вместе приехали». «Почему не дарственную? – отреагировал я. – Завещание можно оспорить». «Не умничай, – ответил мне в своём стиле Числов. – Всё будет хорошо! Квартира Светкина».

В итоге Света её у дядьки выкупила, а теперь это жилье у неё отбирают. Мне позвонила ближайшая знакомая Саши из Ставрополя – Вера, попросила помочь Свете...

– Хусейн, а вы часто сами видели Светлану у Александра?

– Жизнь Светланы и Саши протекала на моих глазах. В 18 лет Света приехала в Москву и поселилась у дядьки. Она училась и помогала Саше во всём.

Дома у него был бесконечный беспорядок, который чинили любовники Саши. Света за ними постоянно убирала, смотрела за Сашей, он её слушался. Учитывая его характер, он всеми мог поругаться, но с ней был дипломатичен. Она выгоняла из его квартиры случайные компании, незнакомых для него людей, которые привели его к беде… Саша заразился СПИДом.

Люди узнавали его, легко шли с ним на общение, соглашались погостить. Это продолжалось неделю, месяц. Пока «гости» пребывали там, квартира превращалась в ужас. Этот весь бедлам разгоняла Света, я как-то сам попал под раздачу. Мы отмечали день рождения Саши и засиделись за полночь. Света попросила нас покинуть квартиру. Она хотела, чтобы дядька был в норме, чтобы он снимался в кино, это для него было важным.

– Хусейн, а чем вас привлёк Числов, у которого не было актёрского образования?

– Своей типажностью. Он был органичным в кадре, дисциплинированным артистом.

Пьяницей Саша не был, это ложь. Он выпивал, как все мы, но на работе был дисциплинированным. В фильме "Холод" Саша сыграл блаженного. Я делал эту картину о депортации своего народа. Саша настолько серьезно подошел к роли, что специально учил карачаевский язык, на котором играл.

Я снимал Сашу во всех картинах, чтобы поддержать его творчески и материально, ему всегда мало платили. Но я тоже не мог часто приходить к нему домой, помогал по мере сил. Мы с женой отдали ему свою старую мебель – диван и кресла, которые ему было не на что купить.

– Почему у Александра не складывались отношения с Валентиной Александровной, его мамой?

– Она знала, что происходит в его жизни. Хотела его женить, видела его в другой профессии, приземлённой. А кто виноват, что он был именно таким? Из-за маминой авторитарности у него не складывались отношения с женщинами. Он боялся женщин. Мама повлияла на его ориентацию, давила на парня своим характером.

Но Саша заботился о ней, приезжал, покупал ей всё, что она просила, он любил её на подсознательном уровне. А она с ним разговаривала матом. За два с половиной месяца до смерти, 13 июня Саша отправился к маме в город Юхнов Калужской области. Чувствовал, что уходит, решил попрощаться с мамой, увидеть её в последний раз. Но она его выставила вон!

Прожил он у неё 30 дней, а потом она его, измождённого болезнью, выставила на улицу, благо он сам ещё тогда мог передвигаться. Теперь Сашина мама хочет получить квартиру сына, чтобы передать её своему внуку, брату Светы.

Характер мамы передался Саше, поэтому они и не находили общего языка. Понятно, что ему было тяжело жить со своими наклонностями в том ханжестве и невежестве, которым была напичкана его семья. Сестре его Наталья, мама Светы, умерла 6 лет назад, папа ушёл гораздо раньше, и главным генералом оставалась мама.

– Числов, оказавшись на улице, позвонил Светлане?

– Естественно! Он привык, что она его опекала.

«Светка, – сказал Числов по телефону, – из меня вытрясли все деньги». Мама, как я знаю, спаивала его вместе с владельцем местной лавки. Теперь этот человек представляется на всех телеканалах другом Саши.

Поселился Саша в гостиницу благодаря Свете. Она оплатила его проживание, а потом приехала и забрала дядьку. Квитанции об оплате отеля у Светы остались. Она принимала его всегда таким, какой он есть. Родной брат Светы – Владимир, племянник Саши, стеснялся дядьку, Саша сознавал это с жуткой обидой. Иногда он злился на племянника, иногда куражился, но всегда помнил о том, что тот стеснялся его актёрства. Для Саши это был больной мозоль, потому что он сделал себя сам. За 30 лет я видел племянника у Саши всего пару раз.

– Какое место в жизни Саши занимал Денис Сердюков? Они были любовниками?

– Да вы что! Они были друзьями, но не любовниками, за это я ручаюсь. Меня совершенно возмущает грязная склока вокруг того, сколько Денис платил Саше за квартиру. Какое ваше дело?! Он помогал Саше, а Сашу это устраивало, так как он ненавидел одиночество, боялся оставаться один.

Когда они познакомились, Саша узнал, что у Дениса проблемы с жильём (тот из Санкт-Петербурга). «Давай живи у меня», – предложил ему Числов. На моих глазах Денис миллион раз покупал ему еду. Получит гонорар — сразу для дома всё покупал. Они были друзьями 15 лет. Но Денис тоже не мог находиться с ним 24 часа в сутки, у него были свои дела, он уезжал на съёмки, на фестивали, в конце концов у него была своя личная жизнь...

– Как Числов принял новость о том, что у него такое страшное заболевание? Он пытался лечиться?

– Саша жалел себя. Чувствовал, что умирает, но боялся лечиться. Боялся, что всё будет предано огласке. Малый круг знал, что он болен СПИДом. Саша прощался, но никто не верил в его уход. Думали, он играет на публику.

Он привык жить и наслаждаться жизнью, его ничего не беспокоило абсолютно. Единственное, Саше всегда не хватало денег. Но их не хватает и богатым людям. Он прожил счастливую жизнь, потому что жил так, как хотел, как ему нравилось. Саша Числов был радостным человеком.