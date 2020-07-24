О чем фильм "Земляне", который рекламировал Зеленский по просьбе террориста

Вот уже несколько дней мир обсуждает странное требование террориста из Луцка, захватившего автобус с 13 пассажирами. Мужчина вынудил президента Украины публично призвать людей к просмотру скандального фильма «Земляне» 2005 года.

В двухчасовой картине поднимается вопрос уважительного, нравственного отношения человека к животному. И несмотря на то, что захватчик привлек внимание к картине таким жутким способом, посмотреть ее все же стоит.

Авторы фильма говорят, что люди относятся с животным как к неодушевленным предметам, по принципу «кто сильнее, тот и прав», хотя животные – такие же полноправные жители планеты Земля. Не наши меньшие братья, не низшие существа, а просто другие нации. Вот и получается, что наше потребительское отношение к другим формам жизни – настоящий нацизм: одна группа живых существ страдает от рук другой.

– Мы должны признать свое духовное родство со всеми живыми существами на планете, – говорится в фильме. – Только тогда мы сможем устранить дискриминацию животных, которая сейчас происходит.

Животные дают людям пищу и одежду, они радуют нас в качестве домашних питомцев, а мы убиваем их взамен, испытываем на них лекарства. Фильм изобилует жуткими кадрами умерщвления собак, свиней, кур, коров, дельфинов, издевательств над слонами в цирке... «Если бы все люди видели это, все стали бы вегетарианцами и отказались бы от всего, что предусматривает насилие над ними. Животные – чистые, невинные существа, и они заслуживают лучшего!» – говорят авторы картины.

В принципе все, что показано в картине, давно известно, однако в конце просмотра у многих на глаза наворачивается слезы.

Некоторые зрители в комментариях к картине на YouTube уже назвали террориста из Луцка «гуманным преступником». Впрочем, с таким определением трудно согласиться, ведь мужчина всерьез подверг опасности здоровье и жизни 13 человек. К счастью, от рук захватчика автобуса никто не пострадал, а самого злоумышленника ждет суд.