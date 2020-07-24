Екатерина Климова впервые рассказала о тайном возлюбленном

Актриса боится спугнуть счастье и держит в секрете имя своего нового избранника.

Вадим Верник взял большое интервью у актрисы Екатерины Климовой, которая призналась, что состоит в отношениях, но раскрывать подробности она не стала.

«Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты», — сказала в Екатерина.

«Заинтриговала, Катя! Ну что ж, пусть личная жизнь складывается так, как ты этого желаешь», — пожелал Верник, но продолжать тему как друг и джентльмен не стал.

Напомним, что за спиной 42-летней Климовой три брака, в которых родились четверо детей. Последний союз с актером Гелой Месхи подарил Екатерине дочку Бэллу и, судя по слухам, болезненное расставание. При этом со всеми остальными экс-супругами она старается поддерживать отношения и называет семьей.

«Мы сохраняем отношения, с кем-то более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом всё равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все — семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово, когда мы все говорим на каком-то «птичьем языке», потому что все помнят и болезненные эпизоды, и счастливые. Сыновья растут, они тоже косячат, и вот мы с Игорем вдвоем идем к директору школы, понурые, уже забыв обо всем, что между нами было, и спасаем, защищаем наших детей. Это всё жизнь, она продолжается», – рассказала Климова.

Со вторым мужем Игорем Петренко у Екатерины двое совместных детей — Матвею и Корнею 12 и 14 лет.

По словам актрисы, за последнее время она переросла комплексы, переосознала материнство и ощутила прелесть свободы.

«Ох уж это сладкое слово "свобода"! Когда мне кто-то жалуется на отсутствие семьи и детей, я отвечаю: "Всему свое время, наслаждайтесь моментом, пока вы ничем не обременены". Стать родителем — это означает взять на себя ответственность на всю жизнь. И еще — умение идти на компромисс, не всегда в своих интересах», — философствует Екатерина.

Также в беседе актриса рассказала, что занимается онлайн-образованием, чтобы компенсировать школьные пробелы, что на карантине она прониклась огородом и пересмотрела массу прекрасных сериалов.

Также, рассказывая о секретах красоты и молодости, Екатерина посоветовала доверять свое здоровье, внешность и стиль профессионалам, а не звездам из Instagram.