Игорь Петренко в пятый раз стал отцом

У актера театра и кино Игоря Петренко родилась третья дочь. О радостном событии артист узнал на гастролях в Петербурге, куда приехал в сопровождении супруги актрисы Кристины Бродской в минувшие выходные.

Пока Петренко играл на сцене ДК имени Горького спектакль «Триумфальная арка», Кристина успела родить дочь. О пополнении в семье Игоря объявил прямо со сцены режиссер постановки Лев Рахлин. Как только закрылся занавес, счастливый 41-летний отец поехал в роддом к супруге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия "Пачидан" (@s_pachidan) 6 Янв 2019 в 10:15 PST

Паре до последнего дня удавалось скрывать беременность в секрете от прессы. «Каждый раз, как в первый раз, — написала 28-летняя мама в соцсети. — Абсолютная Гармония! Муж, я люблю тебя, счастье, что ты всегда рядом».

Напомним, познакомившись в Петербурге в 2012 году на съемках сериала «Шерлок Холмс», пара заключила официальный брак в 2016-м и сразу обвенчались. В семье сейчас подрастают две дочери — четырех и двух лет. От предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой у Игоря также есть два сына.