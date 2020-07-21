"Любимейший старший брат": 95 лет со дня рождения Глеба Стриженова

Ровно 95 лет назад в Воронеже родился заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов. К юбилею великого актера Sobesednik.ru собрал истории представителей звездного клана

Фамилия Стриженовых стала известной в 1950-х годах прошлого века, когда братья Глеб и Олег начали сниматься в кино. Но и в XXI веке эту фамилию можно встретить на телеэкранах благодаря продолжателям династии – Александру и Екатерине.

Откуда-то со средневековых картин

Заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов – старший в этой актерской династии. В нем была мужская сила и внутренняя загадка. Взгляд больших печальных глаз завораживал. В силу своей внешности он никак не вписывался в советское социальное кино, а потому сыграл до обидного мало в кинематографе. Чаще всего появлялся в ролях второго плана, но так играл своих героев, что особенно запоминался зрителю. Белый офицер из «Оптимистической трагедии», священник в «Неуловимых мстителях», штабс-капитан Гремин в «Трактире на Пятницкой», ветеран войны Якубов в «Гараже», профессор Глан в картине «Через тернии к звездам»…

– Мне всегда казалось: за ним – эпоха, за ним – колоссальная жизнь, и не только творческая, но человеческая. И это заставляло меня относиться к нему иначе, чем ко всем, как к человеку, много повидавшему, много испытавшему, – признается актриса Наталия Белохвостикова, которая вместе со Стриженовым снималась в фильме «Красное и черное». – От него было ощущение, что он откуда-то со средневековых картин. В нашем фильме Глеб Стриженов был абсолютным маркизом: как он держал тросточку, как ходил, как спускался по лестнице – столько в этом было стати!

Думается, что военная осанка передалась Глебу Стриженову от его отца – офицера пограничных войск Александра Николаевича. А любовь к искусству он унаследовал от матери Ксении Алексеевны, которая окончила Мариинскую гимназию, преподавала русский язык, знала иностранные языки, интересовалось театром, балетом, литературой.

– Когда мы, уже став супругами, бывали в гостях у родителей Глеба, то за столом читали стихи, пели романсы, французские песни. Глеб, например, очень любил и прекрасно читал сонеты Шекспира, – вспоминала в свое время вдова актера Лидия Стриженова.

– Глеб – любимейший мой старший брат. Я просто его боготворил. У нас была прекрасная семья, в которой все любили друг друга бесконечно. Дерутся и ненавидят друг друга только в уродливых семьях, – рассказывал в одном из интервью артист Олег Стриженов.

В 1941 году 16-летний Глеб, приписав в справке два года, ушел добровольцем на фронт. Но в первом же бою получил контузию, а после госпиталя был комиссован из армии. Тогда, уже мечтавший о профессии актера, Стриженов-старший уехал работать в Кировском драматическом театре, где поначалу выходил в массовке. Позже ему стали доверять большие роли. Прежде чем оказался в Школе-студии МХАТ, он уже успел поработать в нескольких театрах страны: в Ульяновске, Владимире, Иркутске и других. А на съемочную площадку Глеба Александровича привел его брат. В 1956 году уже известный и популярный Олег Стриженов снимался в фильме «Хождение за три моря». Натурные съемки проходили в Индии. Но в это же время нужно было сделать несколько кадров на киностудии «Мосфильм». Режиссер Василий Пронин начал искать дублера. Олег Александрович уговорил взять своего брата, потому что они были очень похожи. Во время этих съемок Стриженов познакомился на студии с режиссером Владимиром Басовым, который готовился снимать фильм «Необыкновенное лето». Увидев актера с такой уникальной внешностью, он пригласил его в кино.

– Он был удивительно скромным человеком. С огромными красивыми и грустными глазами, – вспоминает коллегу актриса Ирина Мирошниченко, которая сыграла с ним в нескольких фильмах. – В его внешности была удивительная романтичность, кстати, точно такая же, как и у его брата. Но Олег более эмоциональный: как чувствует роль, так ее и делает. А Глеб – дотошный в работе, каждую сцену выстраивал до мельчайших деталей.

– В одном из наших с Аловым фильмов – «Монета» – Стриженов сыграл американского безработного, – рассказывает режиссер Владимир Наумов. – Я потом показывал эту картину американцам, так они не верили, что в этой роли русский актер. Настолько он адаптировался. Его интересовала каждая мелочь, каждая деталь в роли, поэтому и получилось так достоверно. Жалею, что снял его мало, надо было найти для него роли еще. У Глеба было особое, уникальное лицо, в его взгляде была какая-та нездешняя энергия. Мне кажется, Стриженов психофизически был человеком из произведений Достоевского. И человечески, и актерски он находился на грани нервного срыва. Он бесконечно излучал мощную нервную энергию, которая, как мне кажется, его истощила. Может, это и послужило причиной его ранней смерти. Мы с Аловым пробовали его на роль Хлудова в нашем фильме «Бег», но не утвердили пробы. У нас была внутренняя борьба, но все-таки выбрали Владислава Дворжецкого. Главная причина – Глеб был старше этого героя.

Екатерина Стриженова: У артистов не бывает больничных!

Бывало, что актер и сам отказывался от ролей. Например, так произошло, когда режиссер Татьяна Лиознова пригласила его сыграть Шелленберга в фильме «Семнадцать мгновений весны». Но ради съемок в другой картине, где Глебу Стриженову предложили главную роль, он отказался. Говорил: «Застряну ведь с этим немцем! Есть другие интересные предложения». Но тот фильм закрыли во время съемок, а у Лиозновой сыграл Олег Табаков. Отказался и от главной роли в фильме «Председатель», хотя сниматься его уговаривал автор романа Юрий Нагибин. За него сыграл Михаил Ульянов.

Со своей супругой – актрисой Лидией Антоновой (позже – Стриженовой) Глеб Александрович познакомился, когда они вместе работали в московском Театре имени Гоголя. В этом браке родилась дочь Елена, которая стала киноведом. Прожили супруги вместе чуть больше тридцати лет, до конца жизни Стриженова. Глеб Александрович ушел в 60 лет, после долгой борьбы с раком легких.

Олег скандалил из-за рубашек

Хотя Олег Стриженов младше своего брата на четыре года, он первым стал сниматься в кино, играл главные роли, поэтому был более узнаваемым. Одной из первых популярных кинокартин в биографии Стриженова-младшего стал фильм «Овод», который вышел на экраны в 1955 году.

Слово зрителя

Отец старше сына на три года

– После выхода фильма «Овод» мне много приходило писем, – вспоминал Олег Александрович. – Помню одну весточку солдата. Он был года на три младше меня. Пишет: «Просмотрев фильм, я счел вас за родного отца. Извините за то, что дальше я буду называть вас отцом… Так вот, дорогой отец! Разрешите доложить, что после просмотра «Овода» я стал отличником боевой и политической подготовки, примерным солдатом…» Письмо было очень искренним, я хохотал до слез – ведь мы с автором были почти ровесниками.

На съемках этой кинокартины Стриженов познакомился с актрисой Мариной Бебутовой, которая сыграла Джему – возлюбленную Артура (Овода). Любовный роман вспыхнул стремительно, и сразу после этой совместной работы актеры поженились. У них родилась дочь Наталья. Но это все равно не спасло любовь, они развелись после 14 лет брака из-за измены Олега Александровича. Сегодня внучку Стриженова Александру можно часто увидеть в различных ток-шоу. Она жалуется, что семья ее не принимает, что мошенники отобрали квартиры ее бабушки и мамы, рассказывает, что подрабатывает суррогатной мамой.

Еще одной значимой для актера ролью в кино стал поручик Говоруха-Отрок в фильме «Сорок первый». Поначалу художественный руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев советовал режиссеру Григорию Чухраю взять Юрия Яковлева. Но тот видел в этой роли только Стриженова. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы Пырьев не задумал снимать фильм «Идиот». Он десять лет искал актера на роль Мышкина. А увидев пробы Яковлева на фильм «Сорок первый», решил пригласить Юрия Васильевича. В результате роль сыграл Олег Стриженов.

– С детства влюблена в этого актера, – с восторгом говорит актриса Наталья Бондарчук, которая сыграла со Стриженовым в фильме «Звезда пленительного счастья» – княгиню Волконскую. – Смотрела «Сорок первый» и на словах «синеглазенький мой!» плакала. Даже не могла представить, что буду играть с Олегом. Оператор как-то сказал ему: «Олег Александрович, такое впечатление, что ваши руки не от этого тела!» Я на съемках целую руки Стриженова – Волконского в кандалах, а сама ему шепчу: «Не верьте, у вас очень хорошие руки!» А он прямо в кадре захохотал.

В конце 1960-х появился негласный приказ Госкино: «Стриженова не снимать!» Всё из-за того, что он уходил со многих кинокартин, не закончив работу.

– Дело не в его звездности, просто он часто чувствует халтуру, поэтому и бросал съемки, – рассказывает Владимир Краснопольский, режиссер фильма «Неподсуден», в котором актер сыграл роль летчика Егорова. – Мы с Усковым все же рискнули и пригласили Стриженова в фильм. Помню, он как-то устроил скандал в костюмерной из-за того, что художник по костюмам дала ему не ту рубашку. Он – профессионал, даже о мелочах помнит: какая у него должна быть рубашка… А когда выходил из гримерки в форме летчика, все затихали. Это был настоящий герой-любовник.

С Лионеллой ждали друг друга 20 лет

Личная жизнь у Олега Стриженова сложилась не сразу, несмотря на то, что из-за его внешности у него было много поклонниц как среди зрительниц, так и среди актрис. А всё потому, что всю жизнь любил только одну женщину, с которой вступить в брачный союз удалось не сразу – только через двадцать лет после первой встречи. Сюжет – как в романтическом фильме, в каких много снимался Стриженов.

Будущая супруга актера, тогда еще ученица 10-го класса Лионелла Скирда, «познакомилась» с ним экране, когда увидела фильм «Овод». Он сразу же стал для нее кумиром, как и для миллионов советских женщин. Однажды она шла по улице и заметила, что снимают кино. Из любопытства протиснулась в толпу зевак и увидела его – Олега Стриженова, который тогда работал над главной ролью в фильме «Мексиканец». Когда же людей стали разгонять, актер, увидев восторженно смотрящую на него девочку, приказал не выгонять ее. Они обменялись парой фраз, Стриженов ушел работать дальше, а девушка убежала по своим делам. Спустя годы, когда Лионелла окончила театральное училище и начала сниматься, Олег Стриженов одновременно с ней оказался в Ялте. Он отдыхал, она снималась. В один из дней ради любопытства актер пришел на съемочную площадку посмотреть. В этой девушке он сразу узнал то юное создание. Как признавался позже актер, тогда в нем и промелькнула та самая любовная искра. На следующий день попросил одного знакомого актера, который тоже снимался в том фильме, познакомить его с Лионеллой. Там, в Ялте, начался сумасшедший роман. Олег Стриженов не мог думать ни о чем, кроме как о своей возлюбленной. Однако на тот момент он был женат. Видя бесперспективность отношений, Лионелла решила расстаться. Позже она стала женой режиссера Ивана Пырьева, который был старше ее на 37 лет. Со Стриженовым актриса встретилась в середине 1970-х на съемках фильма «Последняя жертва». Оба были во втором браке. Олег Александрович жил с актрисой Любовью Земляникиной и воспитывал сына Сашу.

– Я даже не предполагал, что Лионелла и Олег когда-то были влюблены друг в друга, – рассказывал режиссер фильма «Последняя жертва» Петр Тодоровский. – Снимаем сцену бала. Вдруг Олег меня подзывает: «Это Лионелла Пырьева там стоит?» «Да», – говорю. А у него глаза заблестели: «Ты даже не представляешь, как мы когда-то хотели быть вместе!» Через тринадцать лет разлуки они встретились на нашей кинокартине и больше не расставались.

Стриженов развелся. Позже его бывшая жена – Любовь Земляникина – уйдет жить в монастырь, примет монашеский постриг с именем Иудифь. А Олег Александрович женился на возлюбленной. Вместе они уже больше сорока лет. Своей супруге актер часто говорит: «У нас с тобой одинаковые ДНК, поэтому мы так долго вместе».

– Сейчас я больше времени провожу дома и пишу картины, – рассказывает Стриженов. – Про кино даже слышать не хочу. Мне звонят, приглашают. Но что говорят?! «Снимитесь, у нас денег мало!» Ну не хватает денег, тогда не снимайте! Зачем халтуру делать? А вообще несправедливость кругом. Людей, которые раньше были гордостью нашего искусства, забыли.

Александр и Екатерина – любовь со школьной скамьи

Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью

– Мне было восемь лет, когда родители развелись, – вспоминает Александр Стриженов. – Но поскольку они оба очень мудрые люди, то сделали все, чтобы я этого не почувствовал. Мы продолжали часто общаться с папой. Мне неловко говорить банальности, но я очень его люблю. У меня давняя мечта: найти сценарий, достойный папы, и снять хороший фильм с ним в главной роли. Знаю, что сейчас он кино не жалует. Но думаю, найду нужные слова, чтобы уговорить его сняться.

Александр – актер, сценарист, кинорежиссер («От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Дедушка моей мечты» и другие). А его супругой стала ныне известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова. В эту звездную семью она попала, когда ей только исполнилось 16 лет. Они с Александром познакомилась, будучи школьниками, на съемках фильма «Лидер», где оба исполняли главные роли. Когда 19-летний Саша решил жениться на 18-летней Кате, не все отнеслись к этой идее с пониманием: молоды еще! А вот Олег Александрович поддержал сына. С тех пор со свекром у Екатерины прекрасные отношения.

– Каждая моя работа на телевидении или в театре – всегда экзамен на способность заниматься этой профессией и носить эту фамилию, – признается Стриженова.

У супругов две дочери. Старшая Анастасия давно живет за границей и с мужем растит сына Петю. Младшая Александра учится в МГУ и иногда снимается в кино. В интервью признается, что хочется достичь того, чего достиг ее дедушка в актерской профессии. «Но это огромная высота!» – считает Александра.

Семья Стриженовых часто собирается дома у главы семейства Олега Александровича.

– Он же Лев по гороскопу, а льву очень важно, чтобы весь прайд был вместе, – смеется Александр.