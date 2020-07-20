Между Паулиной и Собчак: Богомолов стал психом и потерял жену

В инстаграм-аккаунте Паулины Андреевой появился первый тизер драматического сериала Федора Бондарчука «Псих», главную роль в котором исполнил Константин Богомолов.

Напомним, что по сюжету фильма, премьера которого запланирована на ноябрь этого года, Богомолов играет столичного психотерапевта Олега, которому самому требуется помощь.

В общем-то в трейлере Константин под аккомпанемент тревожной музыки об этом и сообщает. Ему хуже, чем всем его клиентам, потому что больше года назад пропала его жена.

«Ее нет со мной 384 дня», – сообщает герой Константина Богомолова.

Конечно же, как только видео было залито в профиль, начались шутки о пропаже Ксении Собчак, которая является супругой Константина Богомолова. Также подписчики завалили Паулину Андрееву вопросами, когда выйдет вторая часть сериала «Метод», где Паулина также работает с Константином Богомоловым, но уже в роли актрисы, а не сценариста, как в «Психе».

Ну а если говорить о женах, то нынешняя супруга Константина Ксения Собчак не так давно «пропадала» в опальном Среднеуральском женском монастыре, где ввязалась в конфликт и драку, а по итогам поездки сняла фильм. А его бывшая жена Дарья Мороз пропадает в местечке с красноречивым названием Глушь в Псковской области, откуда постит обнаженные снимки и красивые закаты.