"Убил талант": Кончаловский объяснил, почему заменил Домогарова на Куценко

Режиссер прокомментировал новость о том, что Александра Домогарова в спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХАТ им. Горького заменит Гоша Куценко. Свое мнение Андрей Кончаловский высказал в Instagram.

– Многие издания задают мне вопросы по поводу ситуации со спектаклем «Сцены из супружеской жизни», который я поставил в МХАТ им. М. Горького, – говорит 82-летний режиссер. – Театр объявил о замене исполнителя мужской роли: вместо ушедшего Александра Домогарова на сцену выйдет Гоша Куценко.

Саша Домогаров прекрасно играл свою роль. Он вообще замечательный артист. Но он решил уйти, значит, у него были на это причины. Однако мы с Юлией Высоцкой хотели бы, чтобы жизнь спектакля, в который мы вложили свою энергию и любовь, продолжалась. И предложили роль Гоше Куценко, который согласился. Мы провели очень много репетиций, абсолютно друг друга поняли. Гоша обнюхал все уголки декораций и теперь, думаю, еще месяца два будет обнюхивать роль, работать над ней. Но уже сейчас понятно, что спектакль складывается. Конечно, любой серьезный артист привносит в постановку свою индивидуальность, поэтому новая версия спектакля будет отличаться от того, что вы видели, просто в силу того, что в него пришла другая творческая натура с другим чувством юмора, с другим пониманием человеческих отношений и прочего. Мне очень интересно смотреть, как спектакль с новым составом будет развиваться и жить. Первый показ – 2 октября 2020 года.

Стоит отметить, что многие подписчики Кончаловского обрадовались замене Домогарова на Куценко.

«Смотрела спектакль в этом году, уже тогда Александр неприятно поразил своей физической формой и ожирением. Он похож на портрет Дориана Грея наоборот: его пороки убили и звенящую красоту, и мужественность, и талант…», «Домогаров и театр уже не совместимы…», «Гоша Куценко – потрясающий!», – написали интернет-пользователи.