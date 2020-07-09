Гошу Куценко измучили "В кругу семьи"

Федор Добронравов, Станислав Любшин, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Гоша Куценко, Борис Каморзин, Никита Пресняков и другие актеры стали гостями церемонии открытия кинофестиваля «В кругу семьи». Ежегодно он проходил в Ярославле, но в этот раз ушел в онлайн-формат. «Собеседник» побывал на съемках церемонии.

Президент фестиваля актер Александр Ковтунец, как и прежде, встречал VIP-гостей, только теперь в небольшой московской студии. Гости подъезжали неспешно, одним из последних пожаловал Гоша Куценко, любимец детей и домохозяек. В Ярославле актер был разговорчивее, в этот раз чувствовалась усталость.

Гоша, по традиции, хвалился съемками в фильме «Любовь-морковь» («Это было первое состоявшееся российское семейное кино») и рассказал в кулуарах, что у трилогии будет продолжение: «Мы написали сценарий четвертой "Морковки". Писали два года. После десятилетней паузы меня осенило. Но мы меняемся не с Кристиной (Орбакайте. – К.Б.), а не скажу с кем».

Куценко пообщался по видеосвязи с девочкой – юным блогером из Альметьевска.

– Это Республика Татарстан, – уточнила блогерша.

– О, я по маме татарин, – ответил Гоша, вызвав реакцию в виде двух больших пальцев.

Девочка оказалась не робкого десятка и в лоб спросила актера про то, где он заработал самый большой гонорар. У Куценко и стоявшего рядом главы фестиваля медленно округлились глаза: дескать, утверждаем-утверждаем вечные ценности, а тут даже устами младенцев про деньги... У Гоши было несколько секунд, чтобы выбрать пути для отступления:

– Самое дорогое для меня, наверное, там, где я выступил как продюсер. «Балканский рубеж» мы делали шесть лет. Я готов снимать и продюсировать кино. А гонорары… У меня короткая память на гонорары. Я ж из СССР. А ты уже заработала свои первые деньги?

– Да.

– Ты их потратила на кино?

– Нет.

– А я на кино, – пристыдил Гоша меркантильную девочку.

Юная блогерша, кажется, выпила из Куценко последние соки, и когда корреспондент «Собеседника» подсел к актеру, чтобы поговорить о том, как прошел его карантин, тот поднял глаза и взмолился: «Не мучайте меня! Нормально, продолжается». И добавил двусмысленно: «Держим дистанцию».

Про дистанцию было довольно остроумно, потому что на съемках ее никто не держал. Актеры сидели плечом к плечу друг с другом, с прибывшими священниками и журналистами, без масок. Момент, конечно, рабочий, да и «корона» в России вроде отступает, но когда, выходя из тесных рядов в кадр, актеры призывают широкую аудиторию соблюдать масочно-дистанционный режим, получается, как ни крути, лицемерненько. Разве что свалить все на эмпатию: не о своем здоровье думают, а о любимых зрителях.

Председатель жюри Станислав Любшин – представитель старшего актерского поколения – поделился своим созерцанием коронавируса:

Станислав Любшин

– Нам бы скорее выйти из этой трагедии. Но она не страшная. Все выходят. В нашей стране столько было потрясений – думаю, и в этот раз обойдется. Чем старше человек, тем оптимистичнее он смотрит на жизнь.

Жюри удалось собрать международное, во время съемок к трансляции подключались по интернету Ссакет Бехл из Индии, Алан Грин из США, Юрате Пазикаите из Литвы… Смотреть фильмы и судить они тоже будут удаленно. Фестиваль, кстати, отнюдь не ханжеский, на него каждый год собирают довольно интересные фильмы, которые при этом не стыдно смотреть всей семьей.