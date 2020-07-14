Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль

Sobesednik.ru узнал, что актер, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП, не был лишен водительских прав.

Пресса не дает забыть о деле Ефремова: каждый день в интернете появляются всё новые видео, снятые сразу же после злополучной аварии с участием знаменитого актера.

На одном из этих роликов артист предлагает сотруднику ГИБДД деньги за то, чтобы тот его отпустил. А на другом – показывает работникам правоохранительных органов средний палец во время медосвидетельствования. Адвокат артиста считает, что на эти видео не стоит обращать внимания, так как в тот вечер его подзащитный находился в нетрезвом состоянии.

Эльман Пашаев сообщил, что после смертельного ДТП у Ефремова не забрали его водительские права.

– А на каком основании их у него должны были забрать?! – удивился адвокат нашему вопросу. – Приговора же еще нет, поэтому права у него. Но о том, чтобы когда-нибудь еще сесть за руль, Ефремов пока даже не думает. Ему сейчас совсем не до этого.