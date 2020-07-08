Шендерович поздравил Райкина с юбилеем

Сегодня день рождения у Константина Райкина. И «Собеседник» присоединяется к поздравлению, которое Виктор Шендерович написал своему другу и выдающемуся актреру:
«Уже 8 июля, а значит – 70 лет Константину Райкину.
Это совершенно невозможно себе представить, конечно.
В год нашего знакомства мне было шестнадцать, а ему, стало быть – 24 года.
Уже тогда было понятно, что он невероятно талантлив, но тень великого отца так и накрывала его до самой смерти Аркадия Исааковича.
Все говорили:
– Какой замечательный Костя!
И непременно добавляли:
– Ну, не папа, конечно…
Как будто кто-то мог быть, как папа!
Такое могло сломать любой позвоночник. Но Костя выжил и выпрямился в полный рост. Когда мы, глупые юные студийцы первой "Табакерки", пытаясь сделать ему приятное, называли его по имени-отчеству, он мрачнел.
– Я однофамилец великого артиста! – отчеканил однажды, закрывая тему.
По результатам нескольких десятилетий, рискну сказать: актер Константин Райкин оказался мощнее и многобразнее своего "однофамильца". Тот был "всего лишь" великий комический артист с обаянием "выше женского, чего не бывает" (Жванецкий).
Райкин-младший взмыл на настоящую драматическую высоту.
Сказать, что он предан театру, значит не сказать ничего. Он легендарный трудоголик и абсолютный максималист – и он заложник своей страсти. Как пушкинский Савельич, он, кажется, готов плюнуть и поцеловать ручку любому злодею ради дела своей жизни…
Но вот, – свой юбилей Константин Аркадьевич Райкин встречает речью в защиту историка Юрия Дмитриева и "Гремучей доблестью…" Мандельштама, прочитанной в его честь. И как прочитанной!
Я впервые услышал это стихотворение именно от Кости, – там, в юной первой "табакерке", – но как был рад услышать эти стихи в новых временах...
Будь здоров, дорогой!
И спасибо за дружбу».