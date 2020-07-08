Миронов рассказал, что будет играть Чайковского в короткометражке Серебренникова

Худрук Театра наций Евгений Миронов сыграет композитора Петра Чайковского в новом проекте Кирилла Серебренникова.

«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой», – приводит ТАСС слова Миронова.

Актер пояснил, что речь идет о проекте платформы Okko, которая предложила режиссеру снять в коротком метре «свою неосуществленную мечту». По мнению Миронова, проект «может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы».

Напомним, Мещанский суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно и назначил штраф в 800 тысяч. Кроме того, Серебренникова вместе с бывшим директором «Гоголь-центра» и экс-генпродюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским, а также бывшим генеральным директором АНО и экс-директором ярославского театра имени Волкова Юрием Итиным обязали выплатить по иску Минкультуры почти 129 млн.