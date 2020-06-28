Актеров для озвучки в "Симпсонах" подберут в соответствии с цветом кожи персонажа

Официальный представитель телеканала Fox Лес Ейснер сообщил, что впредь для озвучивания цветных персонажей мультсериала «Симпсоны» не будут привлекать актеров с белым цветом кожи, передает ТАСС.

Отмечается, что все наиболее узнаваемые голоса из «Симпсонов» принадлежат белым американцам. В том числе, например, Гарри Ширер озвучивает чернокожего доктора Джулиуса Хибберта. А торговец супермаркета индиец Апу говорит голосом Хэнка Азария, который имитирует индийский акцент.

Решение принято в связи с новым витком антирасистских протестов в США, проходящих под лозунгом «Black Lives Matter».

За время существования «Симпсонов» с 1987 года вышло 684 серии мультфильма.