"Они с Балабановым попали в эпоху": Андрей Федорцов рассказал о работе с Бодровым

Фильм «Брат» стал культовым, а эпизод с участием Андрея Федорцова, где он сыграл умирающего от страха режиссера, – одним из самых цитируемых. О съемках в картине и работе с Алексеем Балабановым и Сергеем Бодровым актер рассказал Sobesednik.ru.

– До съёмок в фильме «Брат», – признается Фёдорцов, – я не знал ни режиссёра Балабанова, ни Серёжу Бодрова. Из всех людей на площадке знал только Журавлёва Толю, с которым мы учились на одном курсе в ЛГИТМИКе, ныне Театральной академии в моём родном Петербурге. Алла Петелина с «Ленфильма» вызвала меня, говорит: там есть интересный фильм, сходи на кастинг.

Я отстоял в очереди, захожу в кабинет режиссера. «Испугаться можешь?» – спросил меня Алексей Балабанов. «Это как?» – поинтересовался я. «Наложи в штаны», – спокойно сказал Балабанов. Я наложил в штаны, он меня взял в кино.

Алексей Балабанов

Моя работа над фильмом начиналась не со съёмок в квартире (как по сюжету), а уже с конца, с кладбища, куда они покойников из квартиры таскают. Помню, лил жуткий дождь. По сюжету было убито четыре человека, но изображал трупы один человек из массовки, мы ему просто ботинки меняли. Он напился, мы его периодически были под дых, чтобы он не дёргался и не пел песни, когда мы его перетаскивали.

– Каким вам запомнился Бодров?

– Серёжа постоянно что-то писал во время съёмок. «Что ты там всё время делаешь?» – как-то поинтересовался я. «Хочу закончить свою работу», – ответил Сергей. Он заканчивал аспирантуру во время съёмок, дописывал кандидатскую диссертацию. У него же учёная степень по архитектуре венецианской живописи эпохи Возрождения. Сергей учился в университете Ломоносова на историческом, окончил его с красным дипломом.

Сергей Бодров

Они с Балабановым, конечно, попали в эпоху. Серёжа Бодров остаётся героем нашего времени. То, что он в «Брате» и «Брате-2» делает, все бы хотели делать. Я не про убийства говорю, а про внутреннюю справедливость. Всем людям хочется справедливости, но никто не понимает, где её взять.

– Андрей как живёте сейчас? Что нового у вас происходит, чему радуетесь?

– Детям радуюсь. У меня их четверо. Все хотят увидеть своё будущее, а оно в детях. Смотрю на них и обалдеваю. Они растут, начинают разговаривать. Фантастические ощущения испытываешь, когда наблюдаешь за ними.

Моему старшему сыну Мише скоро 20 лет исполнится, самой младшей дочери – 2 года. Во время пандемии я с ними был больше времени, чем раньше. Премьера картины «Номер один» должна была состояться, но её притормозили, хотя уже везде афиши висели.

Филипп Янковский в картине снимается, Ксения Собчак участвует. Я играю маляра, который ворует произведения искусства и подделывает их, интересная роль. Правда, мы там чуть все не сгорели... Пожар случился серьёзный. По сюжету мы сжигали картину, и всё вокруг так полыхнуло, что никому мало не показалось. Ксении Собчак повезло, она не застала этот момент, её сцена была позже. Пиротехники всё правильно сделали, но случилось как случилось. Расскажу уже после премьеры, ладно? Сейчас я бегу уже на поезд, надо в столицу мчаться. Я так и не понял, что такое самоизоляция. Съёмок в кино и работы в театре, конечно, не было, но программа «Главная дорога» (НТВ) должна выходить каждую субботу. Зритель не может включить телевизор, где ничего не показывают. Это телевидение, здесь строгое расписание.