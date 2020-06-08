Шендерович о новой концовке "Брата-2": Это бесстыжая история фашизации России

«Первый канал» политизировал фильм «Брат-2», «пририсовав» к нему кадры беспорядков в Америке.

Фильм Алексея Балабанова показывали вечером 7 июня перед программой «Время» — в честь его 20-летия. Но вместо титров на песню «Гудбай, Америка» наложили съемку сегодняшних «расовых» протестов в США.

Свою оценку этому «креативу» даёт писатель Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Почему это было сделано? Мой ответ — от бесстыжести и безнаказанности этой бесстыжести. Константин Львович Эрнст, видимо, это формулирует как-то иначе. Видимо, ему хотелось, чтобы это выглядело интеллектуальной дразнилкой, игрой, но это, конечно, обычное подонство. «Первый канал» промывает мозги несчастной российской публике антиамериканизмом круглые сутки — можно было сделать хотя бы перерыв и можно было по крайней мере не вторгаться в фильм. Ну да что тут говорить — с «Первым каналом» и так всё ясно.

А вот история с фильмом интереснее. Фильм Балабанова — хорошее, сложное и диагностическое кино. Но тут, как сказано у Грибоедова, «шёл в комнату, попал в другую».

Балабанов — режиссёр с очень точными нервными окончаниями. И наблюдает своего героя вполне отстраненно. Нельзя сказать, что он им любуется. Балабанов вполне ироничен, критичен и драматичен. Но сила режиссерского таланта плюс социальная точность и обаяние Сергея Бодрова, сообщенное его персонажу Даниле Багрову (близкие фамилии — думаю, это было вполне сознательно), сыграло некоторую шутку с фильмом. Это обаяние русского убийцы, обаяние зла, обаяние какой-то нашей особенной правды, которая дает право преступить закон, — это обаяние персонажа, так сказать, оставляет за ним правоту. Так вышло, что Балабанов, очень точно попав в болевой нерв, не просто показал явление, но это явление стало мейнстримом как раз уже после фильма.

Печальный парадокс, но то, что было вполне маргинальным социальным диагнозом и существовало на окраине официального сознания в те годы, когда делался этот фильм, стало государственной политикой. Вот этот «кирдык вашей Америке» — это теперь ее квинтэссенция.

И это страшновато на самом деле. И Балабанова жаль по большому счёту. Он, как художник значительный, не делал агиток и пособий. И вообще художник не должен указательные пальцы рассовывать. Не должен. А в итоге получилось как получилось. Время так распорядилось, что герой отделился от Балабанова, который, как сказала одна моя знакомая, «рассматривал его, как зверька в клетке». Этот персонаж вырос, стал большим зверем и вышел из клетки в большую политику.

Конченые циники пользуются этим. А на народ огромной страны это всё действует как совершенно прямая директива. И Эрнст прекрасно всё понимает. Потому и позволил себе нагло вторгнуться в ткань сложного фильма и сделать его очередной антиамериканской агиткой. Это за гранью — в том числе и авторских прав. Но, впрочем, у продюсера «Брата-2» Сельянова возражений не возникло.

К сожалению, и сегодняшний Вячеслав Бутусов тоже не возразит. Хотя его песня «Гудбай, Америка» от проделок «Первого канала» наполнилась абсолютно другим смыслом.

И это все — грустная история фашизации страны, если называть вещи своими именами.