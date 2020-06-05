"Ходить не может": в состоянии больного ковидом Трушкина произошли перемены

За состоянием здоровья Анатолия Трушкина наблюдает вся страна. Писатель-сатирик попал в больницу в начале мая. Три с лишним недели врачи боролись за его жизнь в реанимации. Оправиться от болезни Трушкин не может до сих пор.

На днях одна из сотрудниц больницы в личной беседе с корреспондентом Sobesednik.ru поделилась тревожной информацией о состоянии знаменитого пациента:

– Анатолий очень слабый, – рассказала она. – Его перевели в палату из реанимации, но он тяжелый. Не может даже ходить. Дышит тоже с трудом: в основном с помощью кислородной маски.

Мы связались с близким другом сатирика, художником Никасом Сафроновым. Тот уверил: не стоит доверять слухам. Состояние у Трушкина стабильное.

– Конечно, говорить о полном выздоровлении нельзя, – говорит Никас. – Но Толя чувствует себя лучше. Мы с ним созваниваемся регулярно. Он лежит в отдельной палате, за ним хороший уход. Врачи делают все возможное, чтобы он поскорее вышел из больницы. Единственное, жалуются, что он кислородную маску снимает. Но Толя говорит, что ночью она слетает автоматически. В ней неудобно спать.

Ему делают массаж, потому что он долго лежал, другие процедуры, – продолжает Никас. – У него хороший аппетит. Давление пришло в норму. Он поправляется и уже шутит с медиками. Поэтому не верьте в домыслы. Анатолий – легенда юмора, поэтому вокруг него множество слухов. Конечно, ходить ему пока трудно. Но это все дело времени. Мы все верим, что Толя вскоре поправится. И каждый день молимся за него.

Дарья Ильина.