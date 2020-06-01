Манский: Чем ярче будет сериал про Скрипалей, тем больше возбудятся квазипатриоты

14 июня BBC выпустит мини-сериал «Отравление в Солсбери» о попытке убийства Скрипалей. Накануне премьеры британская корпорация опубликовала трейлер трехсерийного фильма.

В трейлере в основном показаны кадры, связанные с самим актом преступления и с работой врачей. Насколько создатели будут касаться политики и версий вокруг произошедшего, пока неясно.

– Сюжет детективен и, безусловно, привлекателен для зрителя, – прокомментировал Sobesednik.ru режиссер-документалист, президент фестиваля «АртДокФест» Виталий Манский. – А дальше уже вопрос к создателям, насколько они сделают фильм убедительно. В сериале «Чернобыль» от HBO присутствовали серьёзные исторические неточности, но в целом он достаточно качественный и убедительный.

Фото // скриншот из трейлера / YouTube

– Сейчас много спорят о документальной точности в игровых фильмах. Здесь можно рассчитывать на объективность?

– Это скользкий момент. Любой игровой сериал освобождает автора от необходимости следовать фактам. Тем более когда есть противоположные прочтения и интерпретации событий: Russia Today утверждает, что туда туристы ездили шпиль измерять.

Я думаю, сериал BBC базируется на той информации, которой придерживается британская разведка. Чем успешнее и ярче будет этот сериал, чем художественнее и пронзительнее получится эта история, тем больше возбудятся российские квазипатриоты и больше будет набрасывания гэ на вентилятор.

– Российские режиссёры могут испытывать интерес к этой теме и могут ли реализовать его?

– Могут, но только в том случае, если их взгляд на эту историю будет совпадать с официальной точкой зрения властей. Все остальные варианты в России исключены.

– Значит, у нас снять можно только про то, что это была провокация британцев?

– Никаких других вариантов в России нет и, по-моему, в ближайшее время не ожидается.