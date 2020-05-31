BBC One опубликовал тизер нового сериала про отравление Скрипалей

В Великобритании представили новый мини-сериал про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как пишет Deadline, он будет состоять из трех серий и выйдет с 14 по 16 июня.

По сюжету картина рассказывает о реакции разных жителей Солсбери на события, произошедшие на фоне истории с отравлением Скрипаля и его племянницы Юлии Скрипаль. По словам авторов, целью проекта было «запечатлеть драму изнутри».

«Мир становится все более непостижимым для людей. Если у вас есть продюсеры, которые правда проводят большую часть своей жизни, исследуя историю, а затем рассказывая ее глазами реальных людей, это вызывает определенное удовлетворение у зрителя. Они получают определенную долю правды», — говорит писатель Деклан Лоун.

В трейлере говорится, что сериал основан на реальных событиях.