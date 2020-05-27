Поэт Юрий Энтин осудил дочь Успенского, обвинившую отца в домашнем насилии

Друг писателя – поэт Юрий Энтин, отреагировал на оглушительный резонанс, который вызвало открытое письмо Успенской. В нем Татьяна Эдуардовна рассказала об ужасе, который царил в семье знаменитого детского автора, о прессинге со стороны отца и попросила Российскую детскую библиотеку не вручать премию «Большая сказка», названную в честь Эдуарда Успенского (руководство библиотеки, впрочем, ответило на ее обращение отказом. – Прим. Sobesednik.ru).

– Мне кажется, то, что говорит дочь Эдуарда, глупо и никакого значения не имеет. Ее мнение равно нулю. Успенский признан страной и даже всем миром самым крупным детским писателем последнего времени, – возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Юрий Энтин. – Ну, давайте скажем, что Пушкин был плохим, потому что своего четвертого ребенка отшлепал по попке!

У Эдуарда были и другие жены, которые могут сказать что-то плохое про него. Да, у него действительно был сложный характер, но за 50 лет нашего знакомства мы ни разу не поссорились, хотя общались постоянно. Потому что он был на редкость справедливым человеком, как он это понимал. Дочь ему говорила: «Почему ты такой богатый, а я – бедная?!» А он отказывал ей в помощи, так как считал, что она должна была сама зарабатывать.

– Юрий Сергеевич, но премия имени Успенского должна быть?

– Конечно, я за это! Кстати, Эдуард – инициатор литературной премии Корнея Чуковского. И первым человеком, который эту премию получил, был я. Для меня это – единственная ценная награда, которая у меня есть. Я вообще считаю Успенского в чем-то своим учителем. Помню, как читал его книжку про крокодила Гену своей жене и дочери, и мы смеялись.

– Как думаете, зачем дочь Успенского Татьяна решилась на такой рассказ об отце?

– Не знаю. В любом случае, личные отношения в данном случае никакого значения не имеют. Странно звучит ее фраза про домашнее насилие. Он же не поддерживал отношения ни с женой Риммой, ни с их дочкой Таней.

Знаю, что в свое время Эдуард удочерил двух физически тяжелобольных девочек-двойняшек. Занимался с ними. Помню, как приехал к нему, так он показывал, какие специальные упражнения для них выработал, и кукольный театр для девчонок создал. Какой же он тиран?! Успенский любил детей. Часть своих гонораров он перечислял в детские дома, но не рассказывал об этом публично.