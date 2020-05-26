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Дочь Успенского подаст в суд на вдову писателя. Оксана Пушкина обещает помочь

Культура и ТВ
19:49, 26 мая 2020

Эдуард Успенский // Фото: Global Look Press
Эдуард Успенский // Фото: Global Look Press

Государственная детская библиотека ответила отказом на просьбу дочери Эдуарда Успенского не присуждать премию «Большая сказка», названную именем писателя. Но, как стало известно Sobesednik.ru, Татьяна Эдуардовна не намерена сдаваться.

Дочь писателя считает, что человек, который занимался домашним насилием, не может быть увековечен таким образом. Татьяна Успенская заявила нам, что руководство библиотеки отнеслось к её письму халатно.

Эдуард Успенский с маленькой Танечкой // фото: архив редакции

– Я понимаю, – говорит Татьяна, – что мой голос ничего не решает. Ведь у Елены Борисовны (вдовы Успенского. – Прим. Sobesednik.ru) все права на литературное наследие моего папы. Вот из-за чего мне стоило бы побороться за наследство. Но я всё-таки надеюсь, что меня услышат.

Дочь Успенского уже услышали в Госдуме: как только Sobesednik.ru опубликовал ее открытое письмо к директору библиотеки, с Татьяной Эдуардовной связались помощники депутата Оксаны Пушкиной – одного из авторов поправок в законопроект о домашнем насилии. И пообещали оказать Успенской всестороннюю помощь. Историю с литпремией, названную в честь писателя-тирана, Оксана Пушкина взяла под свой контроль.

– Известные люди, которые были лично знакомы с Эдуардом Успенским, разделились на два лагеря, – говорит детский писатель Валентин Постников. – Татьяну поддержали депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, автор «Фунтика» Валерий Шульжик, детский писатель Марк Тарковский. А идею детской библиотеки поддержали Борис Грачевский и Григорий Гладков.

Я считаю, что в этой истории с библиотекой важную роль играет вдова Эдуарда Николаевича – Елена Борисовна, которая стала единственной наследницей огромного состояния писателя, – делится с нами Валентин Постников. – После ухода Успенского из жизни она почувствовала себя королевой, ведь долгие годы она оставалась в тени. Видимо, у сотрудников детского учреждения с Еленой свои корпоративные отношения. Для библиотеки такая наследница гораздо важнее, чем Таня, которая ничего не решает, ведь все литературные права на известных героев и на книжки принадлежат только Елене.

Таня – скромный человек, она не будет напоминать Елене Борисовне о её публичном обещании поделиться с единственной родной дочерью писателя наследством. Я беру на себя смелость напомнить об этом Елене Успенской – на правах человека, который знал Эдуарда Успенского и его семью с самого рождения. Также возьму на себя ответственность и буду отстаивать права Татьяны в суде. Считаю своим долгом помочь Тане, ведь знал не только её папу, но и её маму, замечательную Римму Трофимовну, благодаря которой Успенский плодотворно творил долгие годы. А теперь её внуки даже не могут претендовать на 1% от авторских прав. У меня есть и другие неопровержимые свидетельства, которые помогут действовать Татьяне как равноправной наследнице. Давайте уже выводить наши отношения в юридическую плоскость. Елена Борисовна! Я вам бросаю вызов! – обращается через Sobesednik.ru к вдове Успенского Валентин.

мнение адвоката

– Оспорить завещание чрезвычайно сложно даже тогда, когда умерший родственник страдал психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и другими недугами, которые могли бы в теории дать основания считать, что в момент написания завещания он был не в состоянии понимать, что он делает, – пояснил нам адвокат Сергей Гроза. – Пропуск срока исковой давности также является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, даже если они были полностью обоснованы.

Адвокат Сергей Гроза // Фото: личный архив

Мне как адвокату заниматься спорами между родственниками всегда очень сложно, так как, помимо правовой составляющей, в такого рода делах присутствует много отрицательных эмоций, связанных с обидами, взаимными оскорблениями…

Поэтому мой совет в такой ситуации – надо пробовать все же найти компромиссные решения, не идти на поводу у своих амбиций, гордыни и корысти. Уверен, что умерший в меньшей степени хотел видеть, что его наследство стало таким яблоком раздора для близких людей.

Рубрика: Культура и ТВ

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