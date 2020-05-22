Михалков без цензуры: "Бесогон" с матерком прошелся по Грефу, Познеру и церкви

Никита Михалков выложил в YouTube новый выпуск «Бесогона». В течение часа он объясняет, намекает, разоблачает и троллит тех, кому не понравился предыдущий выпуск, снятый с эфира на «России 24». Масонский заговор Никитой Сергеевичем пока до конца не раскрыт, но это только потому, что сериал требует продолжения. Сиквел для киноиндустрии – это выгодно, и, по законам жанра, финал должен быть открытым. Но основные сюжетные линии заданы.

Михалков, кажется, уже начал получать кайф от работы на интернет-аудиторию: писателя и телеведущего Сергея Минаева, который смеялся над его программой с использованием матерной лексики, Никита Сергеевич смог наконец процитировать без купюр. Но если Минаева интеллигентной аудитории слушать неприятно, то коллекцией заголовков разных СМИ о себе, он, бесспорно, порадовал всех. Такие образцы как «Кукуха Михалкова ушла не простившись» в исполнении собственно главного героя, бесспорно, подняли настроение россиянам, находящимся из-за вируса и самоизоляции порой на грани отчаяния и депрессии.

Поделился Михалков и тем, что ему сказали в ВГТРК, объясняя снятие программы с эфира. Негоже, говорят ему там, когда одна госкорпорация наезжает на другую. Под другой понимается Сбербанк. И хотя Михалков говорил не о корпорации, а о её главе Грефе, и не как о банкире, а как о носителе неких ментальных ценностей, на госТВ сочли это недопустимым. И огорошили цензурой.

Но история тут, конечно, глубже. Греф расширяет своё влияние в стране. «Сбер» берёт под свой контроль сегодня многое, но Никиту Михалкова особенно напрягают ссылки на высказывания Германа Оскаровича: тот как-то в Питере начал ссылаться на Каббалу и причитать: «Как можно манипулировать обществом, если все будут иметь равный доступ к информации?» В итоге молчаливое согласие СМИ с концепцией Грефа он сравнил с согласием с планами Гиммлера и Бормана.

Михалков теперь считает лайки и дизлайки своего ушедшего в интернет «Бесогона» (он разгромно победил со счётом 273 000:25 000). И, поставив в качестве фона к собственному лику целый домашний иконостас, намекает, что все, кто поставил лайки, – на стороне добра. А «зла на свете всего 0,1%, просто оно очень хорошо организовано».

В остальном Никита отбивается от тех, кто на него наезжает. Словесная дуэль с Познером начинает отдалённо напоминать махач Уткина и Соловьёва: во всяком случае переход на личности и нарушение джентльменских договорённостей уже состоялись.

Пришлось набожному Михалкову наехать и на церковь. Не на всю, разумеется, а на «попов-гапонов», которые критиковали его за «выпуск про чипирования». Зачем священнослужитель начал разбираться в том, как распределяются доли акций «Сбербанка» и что об этом рассказывал режиссёр, это, конечно, отдельный вопрос. Михалков на это живо среагировал: «Батюшка, вы кому лапшу на уши вешаете?» В какой-то момент даже сделал актёрскую паузу: мол, с трудом сдерживаю себя, чтобы не послать батюшку по матушке.

И нехитрыми логическими цепочками открыл ему глаза: «Вы, батюшка, должны исчезнуть с лица Земли» – имея в виду планы злобных реформаторов-оптимизаторов по уничтожению в стране и на планете всего хорошего, в числе которого Михалков видит и батюшкин приход. Но пока этого не произошло, Михалков призвал священника «сменить крест на какой-то другой знак, глядя на то, куда они вас зовут».

Глядя на весеннее обострение Никиты Сергеевича (да и некоторых его оппонентов), хочется открыть бизнес по доставке попкорна на дом. В самом деле: кинотеатры закрыты, а тут такой роскошный сеанс одновременной игры «Драки в песочницах с гроссмейстером». По крайней мере стилистически уровень как раз киношки с попкорном. Жуй и следи за сюжетом.

Не знаю, как вы, а лично я, как и Владимир Познер, раньше редко смотрел «Бесогон». Но теперь, когда Никита Сергеевич освободился от пут цензуры российского телевидения, впитывать его флюиды и оценивать попытки найти компромат на оппонентов- вершителей всемирного заговора будет чрезвычайно интересно. Привычный мелкий диванный хейтинг, скажете? Да! Но в него включаются большие игроки.