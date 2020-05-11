Путин поручил бесплатно распространять репринт газеты "Правда" от 10 мая 1945-го

Владимир Путин рекомендовал Общественной палате и регионам организовать выпуск номера «Правды», посвященный Победе.

«Рекомендовать Общественной палате РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а также в рамках проведения Года памяти и славы выпуск и бесплатное распространение (в том числе среди ветеранских организаций) репринтного издания номера газеты "Правда" от 10 мая 1945 года», – говорится в перечне поручений по итогам состоявшейся 18 марта встречи президента с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручений – 1 октября 2020 года. В качестве ответственных указаны секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, а также высшие должностные лица регионов.

Московское издание газеты «Правда» от 10 мая 1945 года состоит из четырех полос, содержащих информацию о победе Советского Союза над фашистской Германией, уточняет ТАСС.