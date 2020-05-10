"Моего деда чудом спас хирург, оперировал прямо в палатке"

Журналист Sobesednik.ru в честь Праздника Победы вспоминает историю своего дедушки чудом вернувшегося живым с войны.

Мой дед с редким именем Модест (да-да, в городе Медногорске он такой был один — Модест Христофорович Хрусталев) — кавалерист, играл на гитаре, писал стихи...

В 41-м в боях под Москвой был тяжело ранен. Осколок снаряда попал в голову. Деда спас хирург в полевом госпитале. Оперировал прямо в палатке, поскольку каждая минута была дорога. Чудом извлек осколок.

Вернулся Модест домой инвалидом. К Шуре, рыжеволосой красавице. Она ждала его с фронта с маленьким сыном Валерой. Главное — вернулся, живой!

А через год родился мой папа Женя. Зеленоглазый, волосы с рыжинкой. Как и его отец, играл на гитаре так, что от девушек отбоя не было, но он выбрал кареглазую певунью Валюшу, мою мамочку.

Я позвонила вчера отцу. Он в том же Медногорске живет. И мы с ним вместе по телефону пели «От героев былых времён...» — песню из кинофильма «Офицеры». Я плакала от его голоса с таким редким бархатным тембром...

В голове картинка всплыла из детства. 9 мая мой дед надевает костюм с медалями, галстук, шляпу, брызгается «Шипром» (это обязательно!), берет тросточку и идет на парад. И пышным цветом во дворе цветёт сирень.

А потом на стол мама подает беляши с мясом и соленые помидорки. Мужчины наливают по сто грамм: «Ну, за Победу!»

Тогда мы были все вместе...