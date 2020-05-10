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[16:31]Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
[15:23]Адвокат "Омбудсмена полиции" требует передать дело Следственному комитету
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[10:15]Пожар в больнице, МВД и "Побои" и самоизоляция Петербурга. Главное к утру 10 мая

09 мая, суббота

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[17:41]Гидрометцентр прогнозирует сильное затяжное похолодание, начиная с 13 мая
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08 мая, пятница

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[20:03]Мэрия раздаст бесплатные маски москвичам, пользующимся сопровождением в метро
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"Моего деда чудом спас хирург, оперировал прямо в палатке"

Общество
13:33, 10 мая 2020

Модест Христофорович Хрусталев с женой Александрой // Фото: семейный архив автора
Модест Христофорович Хрусталев с женой Александрой // Фото: семейный архив автора

Журналист Sobesednik.ru в честь Праздника Победы вспоминает историю своего дедушки чудом вернувшегося живым с войны.

Мой дед с редким именем Модест (да-да, в городе Медногорске он такой был один — Модест Христофорович Хрусталев) — кавалерист, играл на гитаре, писал стихи...

В 41-м в боях под Москвой был тяжело ранен. Осколок снаряда попал в голову. Деда спас хирург в полевом госпитале. Оперировал прямо в палатке, поскольку каждая минута была дорога. Чудом извлек осколок. 

Вернулся Модест домой инвалидом. К Шуре, рыжеволосой красавице. Она ждала его с фронта с маленьким сыном Валерой. Главное — вернулся, живой!

А через год родился мой папа Женя. Зеленоглазый, волосы с рыжинкой. Как и его отец, играл на гитаре так, что от девушек отбоя не было, но он выбрал кареглазую певунью Валюшу, мою мамочку.

Я позвонила вчера отцу. Он в том же Медногорске живет. И мы с ним вместе по телефону пели «От героев былых времён...» — песню из кинофильма «Офицеры». Я плакала от его голоса с таким редким бархатным тембром...

В голове картинка всплыла из детства. 9 мая мой дед надевает костюм с медалями, галстук, шляпу, брызгается «Шипром» (это обязательно!), берет тросточку и идет на парад. И пышным цветом во дворе цветёт сирень.

А потом на стол мама подает беляши с мясом и соленые помидорки. Мужчины наливают по сто грамм: «Ну, за Победу!»

Тогда мы были все вместе...

Рубрика: Общество

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