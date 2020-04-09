Нонна Гришаева о срыве сезона: Я была психологом для артистов 24 часа в сутки

Руководители государственных и муниципальных московских театров дают понять, что отошли от первого шока, связанного с невозможностью давать спектакли. Более того, ситуация в основном не скажется на оплате труда артистов и технического персонала. Однако даже в случае быстрого окончания карантина театры готовятся к падению спроса на билеты, снижению цен и соответственно доходов.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявили руководитель театра «МодернЪ» Юрий Грымов, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и исполнительный директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская.

К конференции присоединилась и заслуженная артистка России Нонна Гришаева, возглавляющая Московский областной театр юного зрителя.

– Невероятно сложные времена! Даже в голову не могло прийти, что такое когда-нибудь произойдет! – сказала Нонна Валентиновна. – В первое время я работала психотерапевтом для многих артистов 24 часа в сутки. Для актеров, которые, как и все, сейчас сидят на карантине, без работы, очень сложно пережить этот момент морально. Но мы нашли выход. Так сложилось, что в нашем театре очень много супружеских пар. Придумали такой формат: всей семьей читать в онлайне какие-то детские книги, стихи, привлекая к этому своих детей. Дети все актерские, многие заняты в наших спектаклях. Я тоже буду в этом участвовать: читать сказку «Питер Пэн». Когда я дала артистам это задание, все очень обрадовались и приступили к работе. Сейчас в наших онлайн-трансляциях каждый день появляются новые сюжеты.

Областной ТЮЗ под руководством Гришаевой 14 апреля должен был выпустить премьеру «Спящая красавица». По словам артистки, ее перенесли на июль.

– Мы все-таки хотим надеяться на лучшее, что карантин закончится если не в конце апреля, то в середине мая, и мы продолжим наши репетиции, – пояснила Нонна Гришаева. – Конечно, у нас есть опасения. Аудитория детская, и любые родители больше всего переживают за своих детей. Очень надеемся на поддержку Андрея Юрьевича Воробьева (губернатора Московской области. – К.Б.). К тому, что мы зарабатывали сами, мы доплачивали артистам. Теперь у нас нет такой возможности, потому что все онлайн-показы бесплатные.