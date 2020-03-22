Глызин о шоу "Маска": Догадываюсь, кто скрывается под маской Панды, Тучи и Оленя

Певец Алексей Глызин – один из участников шоу «Маска» на НТВ, который скрывался под маской Слона и был рассекречен, рассказал Sobesednik.ru о закулисье телепроекта.

– «Маска» – это иностранный проект, у нас, как всегда, ничего своего нет, – говорит 66-летний Глызин. – Но из того, что было на российском телевидении за последнее время, это наиболее удачное телешоу, которое имеет очень высокий рейтинг. Я счастлив, что меня пригласили в нем участвовать. Я думаю, что у проекта будет второй сезон, и рад, что был в первом, ведь первых всегда запоминают. Это как первого космонавта Юрия Гагарина будут помнить всегда, то же самое происходит и с «Маской». Я не расстроился, что ушел, у меня были дальнейшие планы, и трех выпусков мне хватило.

По словам Алексея Глызина, над проектом ему приходилось работать пять дней в неделю, отменяя при этом некоторые концерты. Но платят ли организаторы шоу артистам за участие, Глызин-Слон умалчивает. Говорит, что подписал с продюсерами контракт о неразглашении этой темы.

– Скажем так, у всех на проекте договорные отношения, – продолжает певец. – Это любовь к искусству, а кто как ее измеряет, я не знаю. Про себя не скажу, секрет.

Глызин подтверждает: участники «Маски» и сами не знают, кто скрывается под той или иной маской. Оказывается, костюмы артисты не снимают даже во время репетиций.

– О том, кто под какой маской, я могу только догадываться, – уверяет артист. – На репетиции я как-то шел мимо Панды, мы пожали друг другу руки. Потом оказался рядом с Оленем, а еще один раз в лифте повстречался с Тучей. Если честно, по поводу многих я уже догадываюсь, кто где, но согласно договоренностям, прописанным в контракте, я не могу ничего говорить. Первое условие проекта – это секретность, поэтому даже за кулисами никто без масок не разгуливал.

Что касается моей маски Слона, я в нее отлично вжился. В костюм Мороженки я, например, точно одеваться не хотел бы. Блестки, люрекс – это не мое! А строгий, серенький костюмчик меня вполне устроил. Вообще, я хотел предложить Коня, но мне сказали, что Конь не предусмотрен. Зато получился добрый, обаятельный Слон.

Глызин, как и Стас Костюшкин, который ранее говорил нам о том же, сетует, что участникам на проекте приходится нелегко.

– Пока участвовал в шоу, килограмма три я точно скинул без всяких диет, – делится артист. – Участие в шоу отнимает много физических и моральных сил. У кого-то из-за костюма может вообще развиться клаустрофобия, есть и такие люди. Там же обзор вообще минимальный, я, например, видел всего процентов 30, что очень усложняло задачу. Я думаю, что все участники там что-то перетерпели. Есть же вообще костюмы с какими-то мехами, из шерсти, с Бог знает чем на голове. Нужно держать эти килограммы на себе, и при этом тебе очень душно и жарко.

Тем не менее Алексей Глызин крайне признателен всем, кто работает на шоу «Маска»:

– В проекте задействована целая армия людей, которая работает над шитьем, примерками, репертуаром, охраной. Несколько сотен человек! Это был для меня уникальный опыт.