Регина Тодоренко рассказала, как кормила сына грудью на телесъемках

Самая высокооплачиваемая девушка-блогер российского Интернета поделилась секретом счастливого материнства.

Регина рассказала, что больше года кормит своего сына Майкла грудью, и это ничуть не мешает ее работе. Она подошла к процессу весьма осознанно, ведь постоянный контакт малыша с мамой положительно сказывается не только на его физическом здоровье, но и на психике.

Пока мама работала, Майкл мирно спал в своей детской «гримерной». В перерывах Регина мчалась к нему, чтобы обнять и покормить.

– Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно! – восхитилась сама собой Тодоренко. – Были периоды, когда трапезы повторялись каждые 2 часа и когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребенка. И лекциями из серии «пора бы уже сворачивать лактацию». Меня это жутко бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном.

Поклонницы телеведущей разразились восторженными комментариями, называя ее умничкой и настоящей матерью с большой буквы. Что ж, похоже, Тодоренко потихоньку становится героиней самой многочисленной категории интернет-пользователей – молодых мамочек.

Регина подчеркнула, что не осуждает тех, кто кормит детей сцеженным молоком или переводит на искусственное вскармливание. Но при этом уважает женщин, которые кормят грудью и при этом еще успевают работать.

Кстати говоря, доход Регины за прошедший год составил 26 миллионов рублей. Среди блогеров ее обошел по заработкам только Юрий Дудь: его гонорары достигли, по сообщениям прессы, 57,5 млн. руб.