Автор "Королевы красоты": В сериале "Магомаев" много вранья. Это пиар Синявской

На «Первом канале» идет сериал «Магомаев» о жизни и творчестве Муслима Магомаева. Sobesednik.ru обсудил его с поэтом Анатолием Гороховым – другом певца и автором его хита «Королева красоты».

– Мне не понравился этот сериал, он выдуманный, много вранья, – возмущается Анатолий Сергеевич. – Биография Муслима там вывернута шиворот-навыворот.

К примеру, Магомаев поет в кадре нашу с композитором Арно Бабаджаняном песню «Будь со мной» – якобы для Тамары Синявской. Нет, эту песню он пел для Милы Каревой, с которой я в 1960-х годах познакомил Магомаева. В сериале ее зовут Ликой. У них был долгий роман, по-моему, лет десять, еще до знакомства с Тамарой. Синявской тогда и не пахло. Мила Карева была сотрудницей нашей музыкальной редакции на Всесоюзном радио, моей помощницей. Так что когда Муслим был на гастролях во Франции, никакой Синявской у него не было, все это вранье. С Милой Магомаев поругался и разошелся еще до его отношений с Тамарой.

Или взять показанное в сериале уголовное дело с левыми концертными билетами. Все не так было, – утверждает Анатолий Горохов. – Никто Муслима ни к чему не привлекал – вранье опять же. Вообще, мне показалось, что в сериале центральное место занимает Тамара Синявская, а не Магомаев. Думаю, именно она рассказала свою версию жизни Муслима сценаристам.

Становление Магомаева как певца произошло благодаря нашей музыкальной редакции Всесоюзного радио, где я работал ведущим редактором. Когда Муслим спел «Бухенвальдский набат», он мне сразу понравился. Я понял: это вокалист от Бога! И я порекомендовал его на радио. Мы подружились. Потом он попросил меня написать ему стихи. Всего мы записали песен семь-восемь. Самая известная – «Королева красоты» на музыку Бабаджаняна.

Не было у нас королев в Советском Союзе, и не было такого конкурса красоты. Помню, кто-то привез зарубежный журнал, где на обложке была красивая кубинская девушка – победительница какого-то конкурса красоты. Тогда и родились у меня стихи будущей песни. Вспоминаю, как записывали ее на радио: Магомаев пел в студии, а за стеклом в аппаратной находилась Мила Карева. И он пел ей! А никакой не Синявской, как это показано в сериале!

Когда Тамара появилась в жизни Муслима, она отшила всех его друзей, и мы перестали общаться. У нее мещанская психология – такие фигуры живут на Рублевском шоссе. Нужные связи и все такое. А в сериале – такая наивная девушка! Вранье!

Когда проходила панихида Муслима в концертном зале имени Чайковского, я все-таки подошел к Синявской, сказал: «Мой телефон у вас есть, всегда помогу, чем смогу». Но она не позвонила. Мне кажется, что на памяти Магомаева Синявская делает себе пиар. Так что к этому сериалу я относиться серьезно не могу.