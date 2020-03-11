"Милош очень похож на Мусика!": Резник одобрил Биковича в роли Магомаева

В сериале «Магомаев» (с 9 марта 2020 года идет на «Первом канале») Илья Резник сыграл первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Гейдара Алиева. О своей работе, Алиеве, Магомаеве и несостоявшейся встрече с «бакинским соловьем» перед самой смертью певца поэт рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– Для меня эта роль была неожиданной. Не знаю, почему на нее выбрали меня, – говорит Илья Рахмиэлевич. – Позвонили, предложили. Я сказал: «Давайте попробуем». Может быть, создатели сериала знают, что я был знаком с Гейдаром Алиевичем. В 1980 году мы с Аллочкой (Пугачевой. – авт.) были на гастролях в Баку. У меня был творческий вечер. Она у меня выходила номером, а вечером я у нее выходил. Муслим нас очень опекал, возил нас, угощал, он был очень трогательный и нежный человек.

Илья Резник в роли Гейдара Алиева / фото: Пресс-слжба Первый канал

И однажды он сказал: «Гейдар Алиевич хочет с вами познакомиться». Привел нас с Аллой к нему в кабинет. Был обед, и я подарил Алиеву сборник песен с нотами, который тогда у меня вышел в Питере. Он спрашивает: «Илья, а стихотворный сборник у вас есть?» У меня не было: в то время, не будучи членом Союза писателей, выпустить книгу было просто невозможно. И он так нежно спросил: «А можно мы выпустим?» Моей радости не было предела. «Конечно», – говорю. Так вышла моя книжка «Монологи певицы». А Алла оформила ее такой трогательной женской живописью. Первая книжка для писателя – это всегда счастье, и я был благодарен за это Гейдару Алиевичу.

– Как вам было в образе Гейдара Алиева?

– Грима у меня не было. Мне только накололи волосы, и все. Как себя ощущал? Да просто я в предлагаемых обстоятельствах. Гейдар Алиевич беззаветно любил Муслима, поддерживал его и даже выручал. Это была такая, я бы сказал, отцовская любовь. Роль небольшая: несколько эпизодов.

– Какие у вас впечатления от первых серий?

– Я не думаю, что о фильме можно судить по первым сериям. Но Милош (Бикович, исполнитель главной роли Магомаева. – Авт.) очень похож! Очень напоминает Мусика! Очень красивое лицо у актрисы, которая Синявскую играет. Реклама, конечно, мешает смотреть. А драматические истории, связанные с гостиницами, кагэбэшниками — это все правда.

Меня, например, в Болгарию три года не пускали. В социалистическую Болгарию! Такие были времена. И унизительные эпизоды, когда в гостиничный номер приходила какая-нибудь тетка и говорила: «Всё! Кончилось время!». Хамство было необузданное!

– Милош Бикович вырос в другой стране и не знал, кто такой Магомаев…

– Но он образованный, воспитанный человек, каким был и Муслим. Он вырос в семье священнослужителя. Учился в русской школе и замечательно говорит по-русски. У них не только внешнее сходство безукоризненное, но и характеры схожи. Конечно, будут критики. В биографическом фильме нельзя угодить всем.

Милош Бикович в роли Муслима Магомаева / фото: Пресс-слжба Первый канал

– А кого-то из нынешних артистов вы бы поставили в один ряд с Магомаевым?

– Нет! Были, конечно, у нас прекрасные Бернес, Шульженко — это наша история, но по мощи, по обаянию, по охвату я бы никого не поставил рядом. Можно поставить Иосифа Кобзона, конечно, он героический человек. Но, говоря по-церковному, у него послушание, что ли, другое. Патриотическое.

– Илья Рахмиэлевич, а из ныне живущих?

– А вы как думаете?

– Я думаю, что нет.

– Конечно нет! Почему я почти не пишу песен? Потому что некому. Вот Аллочка спела «Все хорошо, ничего не случилось». И еще мы с Паулсом написали для Сережи Волчкова лирическую песню «Мне тебя не хватает», она идет под рояль и виолончель…

Я вам вот что еще скажу про Муслима. В последние годы мы редко с ним общались: пересекались раз в три года, в пять лет. А однажды он позвонил и говорит: «Илюша, приходите с Ирой (супруга Ильи Рахмиэлевича. – Авт.) ко мне на день рождения! У меня будет всего 12 человек, которых я хочу видеть». Представляете? А у меня были то ли гастроли, то ли командировка. Я говорю: «Мусик, Боже мой! Но там уже всё, афиши висят...» И мы уехали. И всё, и после этого он ушел… Такая досада была.