"Настя жива-здорова!": Казаченко о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк пропала из поля зрения журналистов. Вот уже два месяца об актрисе совершенно нет никаких вестей.

На прошлой неделе появилась информация, что звезде даже списали огромные долги по ипотеке, которую Настя не погасила из-за резкого скачка курса валют. Мол, судебные приставы не смогли ее найти. Ольга Казаченко впервые рассказала, что сейчас происходит с известной актрисой на самом деле.

– То, что ей якобы списали огромные долги, звучит просто невероятно, – говорит Ольга. – Я думаю, что все-таки такого не могло произойти.

Недавно на съемках одной из телевизионных программ Ольга пообщалась с близким знакомым Насти. Он уверил Казаченко, что в страшные новости верить не стоит.

– Он сказал, что все в порядке: от нас ничего не скрывают, – говорит Ольга. – Она жива-здорова. Здорова в том плане, насколько это возможно. Поэтому я надеюсь, что ничего страшного не произошло. Конечно, ситуация трагичная. Я желаю Насте скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре выйдет на связь и скажет, что поправляется, счастлива и растит маленькую дочку. Верю, что так и будет.