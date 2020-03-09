Мама справится: дочь Заворотнюк заявила о скорой победе над раком

На днях старшая дочь 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в свой блог несколько душераздирающих постов о черной полосе, которая продолжается в ее жизни, и о том, что она собирается стать сильнее, преодолев ее.

Анна сообщила подписчикам, что все это время у нее не было сил выходить на связь, уж слишком тяжело у нее на душе. Но теперь она поняла, как важна поддержка поклонников по всей стране.

«Каждая молитва очень важна нашей семье. Мы справимся, у нас нет другого варианта», —поделилась девушка. В ответ на сообщение поклонницы, которая рассказала о такой же болезни своей мамы и ее недавней смерти, Анна ответила: «Мы докажем, что эту болезнь можно победить!»

Анна также пообещала, что всем, кто писал о кончине Заворотнюк, воздастся. «Не верьте этим грязным сплетникам», — призвала девушка. Она также считает, что раздувать шоу из своей трагедии — большой грех, вот почему никто из членов ее семьи никогда не появится в телешоу, несмотря на обещанные телевизионщиками многомиллионные гонорары.

Сейчас, по словам Анны, они молятся за выздоровление Анастасии всей семьей: «Мы молимся коллективно каждый день». А еще рассказала, что они уповают на помощь знаменитой святой русской православной церкви — Матроны Московской. «Были у Матронушки много раз, она нам помогает», — сообщила дочь актрисы.

Что же касается черной полосы, которая наступила в жизни семьи Заворотнюк, то Анна относится к ней философски, называя ее своим учителем. «Ее миссия — научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться». После преодоления черной полосы в жизни, по мнению Анны, ты меняешься и становишься другим.