Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк – на вес золота. Близкие актрисы тщательно скрывают диагноз звезды сериала «Моя прекрасная няня». Где сейчас находится Заворотнюк, как себя чувствует, есть ли прогресс в лечении – информация обо всем этом закрыта от СМИ.

– Анастасии очень непросто справляться с тем общественным интересом, который возник к ее персоне в последнее время. Заворотнюк и раньше старалась не афишировать свою личную жизнь, а уж сейчас и вовсе не в ее интересах сильно распространяться. Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может. Но вскоре все изменится, – поделилась с Sobesednik.ru своим видением будущего Анастасии Заворотнюк финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта.

По мнению экстрасенса, вскоре Заворотнюк ждут серьезные перемены.

Сейчас Анастасия находится в России. Но звезда, говорят, уже стала задумываться о том, чтобы сменить место жительства.

– Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы, – говорит Кажетта. – Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут. Она не сможет выйти даже на улицу, потому как все – и близкие, и соседи, не говоря уже о журналистах, – будут лезть к ней с расспросами о самочувствии. А такие разговоры Настю сейчас очень ранят.