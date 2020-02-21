Еремеев в пролете! Дмитрий Шепелев остался на "Первом канале"

Заявление Дмитрия Шепелева об уходе с «Первого канала» произвело эффект разорвавшейся бомбы. На его место уже даже успели «назначить» Тимура Еремеева, называющего себя внебрачным сыном Спартака Мишулина.

Однако, как стало известно Sobesednik.ru, Дмитрий Шепелев все-таки решил остаться и продолжить вести программу «На самом деле».

Сегодня Шепелев записал сразу несколько выпусков передачи в той самой студии, где провел последние 2,5 года своей жизни.

– Мы присутствуем на записи программы «На самом деле». И насладимся обществом ведущего Дмитрия Шепелева! – радостно сообщает на своей странице в Инстаграм эксперт программы – адвокат Григорий Сарбаев.

Сарбаев рассказал и о теме одного из новых выпусков, записанных Шепелевым уже после заявления об увольнении с «Первого канала»:

– Проститутка нарвалась на мошенника. Или наоборот. Разбираем подробности аморальной жизни обитателей социальных низов и женщин с низкой социальной ответственностью… На самом деле это та же самая проститутка, которая уже посадила одного нигерийца в Уфе. Женщина продолжает свой неправедный путь и укатывает еще одного клиента, становится звездой. Будем разбираться, что это за клиент и что это за женщина, имела ли она право обвинять его в насилии…

Однако, по словам источников Sobesednik.ru, нынешние выпуски с Дмитрием Шепелевым действительно станут последними в истории программы. И совсем скоро у шоу появится новый ведущий. Его имя «Первый канал» по-прежнему держит в строгом секрете.

Елена Горячева