Вместо Шепелева – Тимур Еремеев? Кто станет новым ведущим "На самом деле"

Решение Дмитрия Шепелева отказаться от дальнейшего ведения ток-шоу «На самом деле» поставило «Первый канал» в практически патовую ситуацию. По информации Sobesednik.ru, кастинги ведутся полным ходом. Пока новый ведущий программы не выбран, в эфире будут идти старые выпуски передачи.

Телезрителей волнуют два вопроса: что стало причиной ухода Дмитрия Шепелева с «Первого канала» и кто придет ему на смену. По поводу первого можно сказать, что Шепелева сгубило самолюбие.

Как стало известно нашему корреспонденту, Дмитрий давно подумывал о том, чтобы сменить профиль деятельности. Он и раньше признавался поклонникам на своей странице в Инстаграм, что устал от грязного белья, которое ему приходится перемывать в «На самом деле»: мол, человеку его уровня не интересно разбираться, кто с кем спал и кто от кого родил. Шепелеву, упорно продолжающему утверждать (в частности, он говорил об этом в интервью Ксении Собчак, вышедшему на ее YouTube-канале), что он не просто бывший муж Жанны Фриске, а и сам – как Дмитрий Шепелев – что-то представляет из себя, захотелось большего. И он стал сначала намекать на свое желание получить новый, более серьезный проект, а потом – едва ли не шантажировать «Первый канал» тем, что если ему не предоставят такую возможность, он уйдет. И Шепелев все-таки ушел, несмотря ни на какие уговоры.

Кстати, на недооцененность на «Первом канале» жаловался в интервью той же Собчак (и там же) Андрей Малахов. По словам экс-ведущего «Пусть говорят», ему не давали развернуться на «первой кнопке». Да и осознание того, что его зарплата – его, ведущего одной из самых рейтинговых программ на телевидении – уступает окладу того же Ивана Урганта, желания работать не прибавляло. И похоже, что тот же «синдром Малахова» сразил теперь и Дмитрия Шепелева.

«Кто будет вести "На самом деле" вместо Шепелева? Собчак?» – гадают зрители. По словам наших источников, Ксения на место ведущей «На самом деле» даже не рассматривается. Не подтвердили нам на канале и слухи о назначении ведущим проекта Дмитрия Нагиева. Лишь сказали, что есть одна кандидатура – мужская, которой отдают предпочтение.

Возможно, это актер Тимур Еремеев (так утверждает телеграм-канал «НеМалахов»), называющий себя сыном актера Спартака Мишулина. У Еремеева уже есть опыт работы ведущим на «Первом»: он вел проект «Семейные тайны». Пожалуй, для человека, который на протяжении многих выпусков «Пусть говорят» доказывал родство со знаменитым актером и прошел «все круга ада» ДНК-экспертиз и судов с «сестрой», роль ведущего такой программы, как «На самом деле», – самая подходящая.