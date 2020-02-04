"У него можно было поучиться жить": в Москве помянули Караченцова

Сразу два мероприятия к 75-летию со дня рождения Николая Караченцова состоялись в Москве. Сначала его вспомнили на сцене родного Ленкома, а самые близкие пришли в Бахрушинский музей, где открылась выставка, посвященная Николаю Петровичу: фотографии, костюмы, гитары...

Открыть экспозицию не могли едва ли не час: на тесной парадной лестнице Бахрушинского толпились друзья, коллеги, делившие когда-то с Караченцовым ленкомовскую гримерку, и семья: жена, сын, брат. Никто не сговаривался, но многие приготовили стихи. Вдова Людмила Поргина, которая после страшной автокатастрофы буквально вдыхала в актера жизнь, прочла Есенина: «Мы теперь уходим понемногу...» – со слезами на глазах. Сергей Есенин, этот «великий хулиган», по ее признанию, созвучен Караченцову: так же эмоционален и задорист и так же умел любить свою родину.

– Коля, приходя со спектаклей, читал мне дома стихи и пел песни. А когда стало тяжело говорить, то я ему читала. Я безумно люблю его, любовь никуда не уходит, – призналась Людмила Андреевна. – Он мог сочетать в себе разные амплуа: был комедийным артистом, да еще каким, был романтическим героем, героем-любовником, социальным героем. А у вас я хочу попросить прощения за то, что за 14 лет его жизни, когда он уже не играл спектакли, мы не смогли спасти массу его костюмов, связанных с его ролями. А они у него были потрясающие, он умел носить костюмы.

В отличие от супруги Николая Петровича, его сын Андрей часто держится в тени. Простой, но статный молодой мужчина в строгом костюме и на открытии выставки стоял в стороне.

– Когда мы начали готовиться к выставке, нас обуревал страх, – признался Андрей Николаевич Караченцов. – По крайней мере меня, потому что я не знал, как распорядятся вещами моего папы, как они переедут в музей. И вообще, удастся ли в нашем бардаке дома все это найти, потому что у нас дома не музей, не разложено все по полочкам, как, наверное, должно быть, и я думаю, мы к этому придем.

– Надеюсь, – заметила сыну Людмила Поргина.

– Но подготовка в итоге превратилась для нас в праздник, – продолжил сын актера. – Все это время мы пересматривали фотографии, вспоминали папу. И сам я все больше и больше о нем узнаю. С разных сторон. Название выставки («Без дублера») придумала не наша семья, это идея организаторов, но я на сто процентов могу с ними согласиться: всю жизнь видя папу перед собой, могу сказать, что он всегда работал без дублера. Он был настоящим мужчиной, у которого можно было поучиться жить.

Когда гости разошлись по залам, я подошел к Людмиле Андреевне с вопросом, почему выставка открылась лишь через несколько месяцев после юбилея (день рождения и день смерти Караченцова – в октябре с разницей в один день).

– День памяти должен был состояться в Ленкоме 21 октября, но умер Марк Анатольевич, и мы ничего не могли делать, в театре объявили траур, мы перенесли. Поэтому многие артисты – например Тамара Гвердцители, Колина подруга – уже не смогли прийти в этот день: все расписано же. Выставку мы тоже отложили, сказали: «Ребята, мы закрываемся и ждем, пока нам разрешат» – и вот мы это сделали.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Помянули Караченцова».