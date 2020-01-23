Андрей Ургант: Активисты предлагали $10000 тому, кто убьет моего сына

Андрей Ургант прокомментировал призывы православных активистов лишить гражданства его сына, телеведущего Ивана Урганта.

Напомним, шутки Ивана в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» пришлись не по нраву православным активистам. Члены движения «Сорок Сороков» создали петицию в интернете с призывом лишить звезду Первого канала российского гражданства:

Сам Иван по поводу скандальной ситуации пока что не высказывался. Молчат об этом и работники Первого. «Комментарии мы не даем», — сказали нам в пресс-службе канала.

Однако некоторые известные личности решили поддержать Урганта. Друг телеведущего Владимир Познер уверен, что из-за такой нелепости Ивана не стоит лишать гражданства. Актер Иван Охлобыстин высказал версию, что его тезка просто-напросто не силен в религиозных вопросах, поэтому и допустил оплошность.

Наши корреспонденты дозвонилась до отца телеведущего, актера Андрея Урганта. Оказалось, что артист тот злополучный выпуск программы своего сына даже не смотрел.

— К счастью или к сожалению, я впервые от вас слышу об этой ситуации, — сказал 63-летний Андрей Львович. — Мне совершенно все равно, что думают активисты, и поэтому я к этому никак не отношусь. Если эти люди считают, что они правомочны лишать гражданства артиста, тогда я не знаю, что вообще происходит в этой стране! Кстати, несколько лет назад подобные организации в Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов (тогда Ургант пошутил в программе «Смак», что он порубил зелень, «как красный комиссар жителей украинской деревни» — ред.). Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит.

тем временем

Сам телеведущий проводит эксперименты со своей внешностью. Недавно Иван Ургант выложил фото, на котором изображен практически лысым. «Иван Торопыжкин пошел на работу», — иронично подписал снимок звезда Первого канала.