Православные пожелали Ивану Урганту "заболеть раком"

Петиция с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства за «глумление над Христом» продолжает собирать подписи.

Инициативу движения «Сорок сороков» поддержал священник РПЦ: ссылкой на обращение на днях поделился со своими подписчиками протоиерей Всеволод Чаплин — и подтвердил журналистам, что и сам его подписал.

А поэт, православный активист Павел Добролюбов специально сочинил стихотворение «Ваньку Урганта накрыло» о «бесноватом», по его мнению, Урганте.

Телеведущего автор называет «извращенцем похотливым» и «комсомольцем темных сил». Видеозапись сочинения движение «Сорок сороков» перепостило в своей группе «ВКонтакте»:

«Предается Бог молчаньем,

Нам никак нельзя молчать.

У Ивана беснованье,

Нужно Ванечку спасать.

По центральному каналу

Прямо в праздник Рождества

Ване очень плохо стало.

Видно, это неспроста.

Ваньку Урганта накрыло,

Здравомыслие ушло.

У него такое было,

Но не так уж тяжело.

Отключили прям в эфире

Ване мысленный процесс.

Бесы из него вопили.

До чего дошел прогресс…

Бедный Ваня, как игрушка,

Открывал, не думав, рот,

Нес хулу больной Ванюша.

Скажете, что идиот?

Нет, скорей всего болящий.

Кто его так заразил?

Он от бесов говорящий,

Сам не ведал, что творил.

Он пока такой красивый,

Для кого-то даже мил.

Извращенец похотливый,

Комсомолец темных сил.

Бог пошлет ему болячку:

"На, Ванюша, поноси".

Ну, а как еще иначе?

Ваню просто не спасти.

Заболеет Ваня раком,

Да таким, что хоть кричи,

Не помогут Ване деньги,

Ни коллеги, ни врачи.

Быстро вспомнит Ургант Ваня,

Как хулил вовсю Христа,

Плакать, каяться он станет,

По святым рванет местам.

Бог забрал у Вани разум,

Это видно даже мне.

Помолитесь за Ивана,

Он уже в большой беде».

Напомним, что гнев православных вызвал рождественский эфир шоу «Вечерний Ургант»: во время беседы с Жераром Депардье ведущий показал картинку, пародирующую икону с изображением Иисуса Христа.

Активисты сочли это актом оскорбления их религиозных чувств и потребовали отобрать у Урганта российский паспорт, снять его программу с эфира и извиниться. Но не дождались пока ни первого, ни второго, ни третьего.

Петиция же на момент публикации этого текста собрала 24740 подписей.