"Трудности перевода" в "Евротуре": куда и как уезжают молодые россияне

Sobesednik.ru пофантазировал и составил подборку фильмов о том, как могла бы выглядеть эмиграция молодежи из России.

На прошлой неделе социологи «Левада-центра» удивили результатами своего исследования: рекордные 53% молодых россиян, как выяснилось, подумывают о том, чтобы навсегда сменить страну проживания.

Позднее, правда, ВЦИОМ попытался исправить ситуацию, заявив, что никакие не 53%, а всего 5% жителей России в возрасте до 35 лет мечтают эмигрировать. Однако цепочка реакций была уже запущена. Высказался на сей счет и премьер-министр Дмитрий Медведев на вчерашней пресс-конференции, пошутив, что «обрезать крылья нужно аккуратно».

Мы же решили не стращать молодежь возможным закрытием YouTube и «Википедии» и не намекать на то, что российским властям нужны лишь «бухие попы, гопники-насильники и садисты-вертухаи», как это у себя в Instagram сделал Юрий Дудь. Вместо этого Sobesednik.ru включил фантазию и представил, как могла бы выглядеть эмиграция юных россиян, если бы они были героями знаменитых фильмов.

«Евротур» Джеффа Шеффера, Алека Берга и Дэвида Мэндела (2004)

Кадр из фильма "Евротур" // Фото: скриншот с YouTube

Выпускник типичной российской среднеобразовательной школы Скотт, как и многие его сверстники, страдает от нестабильных отношений со своей возлюбленной. Параллельно планируя свое поступление в МГИМО, главный герой вынужден тренировать немецкий, используя для этого друга по переписке из ФРГ — Майка. Майку он изливает душу и плачется в жилетку ровно до тех пор, пока не осознает, что тот проявляет к нему подозрительную нежность.

Скотт отвергает притязания новоиспеченного друга, однако сильно расстраивается, когда выясняется, что Майк в действительности все это время был обворожительной блондинкой Микки, питающей романтические чувства к россиянину. Осознав свою ошибку, герой вместе с друзьями отправляется в Европу, чтобы отыскать там девушку и вернуть ее расположение.

За каких-то полтора часа хронометража российские школьники из «Евротура» успевают объехать весь ЕС, встретить Винни Джонса в роли английского футбольного хулигана, нарваться на любвеобильного итальянца и интересно провести время в голландском БДСМ-клубе.

Если бы этот фильм снимался в Голливуде, на нем бы наверняка поставили клеймо типичной комедии про непроходимо глупых американских подростков с шутками про марихуану, секс и грязные туалеты. Однако при наличии большинства из перечисленных пунктов «Евротур» оказывается вовсе не так прост: высмеивая стереотипы об околофутбольной культуре Лондона, нудистах Франции, «красных фонарях» Амстердама и разрухе бывших стран социалистического лагеря, этот фильм обращается к внутреннему снобу, засевшему в каждом зрителе, мысленно соглашающемуся со всем происходящим на экране.

«Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена (2008)

Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" // Фото: скриншот с YouTube

В 2008 году голливудский король ироничных драмеди Вуди Аллен неожиданно для себя и для всего мира решил снять картину о русских девушках, проводящих летние каникулы в каталонской Барселоне. К слову, увлеченность Аллена русской культурой не была большой тайной для его поклонников — одна из первых его больших картин «Любовь и смерть», к примеру, целиком посвящена переосмыслению русской классической литературы. А посему в том, что режиссер наделил героинь своего очередного фильма исконно русскими именами Вика и Кристина, на самом деле нет ничего столь уж удивительного.

Девушки в исполнении Ребекки Холл и Скарлетт Йоханссон, приехавшие погостить в Барселону, представляют собой бергмановские противоположности из его «Молчания» — чувственную и разумную стороны. Правда, Аллен, будучи большим поклонником шведского мастера, все-таки не может сдержаться и иронизирует над выведенным Бергманом любовным треугольником, в том числе с помощью всепроникающего закадрового голоса. И, как это бывает довольно часто, россиянки на отдыхе не могут не поддаться чарам харизматичного испанца (Хавьера Бардема), открывая новые грани собственной сексуальности вплоть до готовности играть в полиаморию с бывшей женой нового возлюбленного (Пенелопой Крус). Однако даже летние романы заканчиваются, а вместе с ними — и дружба вернувшихся в холодную Россию Вики и Кристины.

«Залечь на дно в Брюгге» Мартина МакДоны (2007)

Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге" // Фото: скриншот с YouTube

Запоровшие очередное отравление в Лондоне агенты ГРУ Рэй и Кен вынуждены поехать в бельгийский городок Брюгге в ожидании дальнейших указаний от начальства. Маленький, тихий и живописный Брюгге играет с героями злую шутку, будто заставляя время вокруг привыкших к суете киллеров остановиться. Этот игрушечный город с фламандской архитектурой в руках МакДоны превращается то ли в ад, то ли все-таки в чистилище, где взявшие на душу не один грех туристы из России вынуждены ждать своей участи.

Криминальная комедия с бойкими диалогами в стиле Ричи и Тарантино довольно быстро становится настоящей психологический драмой с разворачивающимися в ней нешуточными страстями. А ведь Рэй и Кен всего лишь хотели посмотреть на местный собор...

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» Бена Стиллера (2017)

Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти" // Фото: скриншот с YouTube

А это один из тех фильмов, где ассоциирующийся с зачастую не самыми высококлассными комедиями Бен Стиллер предстает в образе серьезного драматического героя, — работника одного из российских СМИ Уолтера Митти.

Уже многие годы живущий в рамках кризиса среднего возраста Митти хорошо осознает свою неполноценность из-за рутинности избранного им самим существования. Вечно предаваясь самым нереалистичным грезам о том, как из простого клерка он вдруг станет героем, спасшим из огня собачку, персонаж Бена Стиллера решается совершить окончательный эскапистский рывок — на этот раз в Исландию.

Вопреки всеобщему мнению, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» — не совсем простая мотивационная и популистская картина, рассказывающая о маленьком человеке, сумевшем воплотить в жизнь все свои накопившиеся за многие годы мечты. Это, скорее, перенесенные на экран экзистенциальные самокопания самого Бена Стиллера.

Почему он избрал в качестве своего альтер эго россиянина и заставил его бродить по северным ландшафтам — вопрос. Однако не влюбиться в Исландию после этого фильма оказалось невероятно сложно.

«Мои черничные ночи» Вонга Кар-Вая (2007)

Кадр из фильма "Мои черничные ночи" // Фото: скриншот с YouTube

Пережившая измену возлюбленного русская девушка Элизабет отправляется в путешествие по США, где становится свидетельницей чужих маленьких трагедий и извлекает уроки из судеб новых знакомых.

Любопытно, что гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай постарался передать через экран саму суть американской культуры, слегка обновив привычный жанр роуд-муви. Кар-Вай, в частности, добавил в него психологизма и чувственности, а также не удержался от использования своих коронных визуальных приемов — игры с ракурсами, отражениями и включением неонового освещения для передачи эмоциональных состояний персонажей и особого американского колорита.

Так, каждому из новых знакомых Элизабет соответствует свой неоновый спектр. Мечтательному владельцу кафе «оставленных ключей» Джереми (Джуд Лоу), погруженному в ностальгию по прошлому и ожидание будущего с Элизабет, соответствует зеленый неон. С готовым на любой отчаянный поступок ради возвращения бросившей его жены пьяницей-полицейским Арни, как и с его жаждущей свободы супругой Сью Линн (Рэйчел Вайс), ассоциируется красный. А с гоняющей по Неваде на спортивном кабриолете инфантильной девушкой-игроком Лесли (Натали Портман) гармонирует розовый.

Сама Элизабет собирает все эти цвета, поскольку на протяжении путешествия она излечивается ото всех «грехов», обуревающих ее новых знакомых и большинство соотечественников, — излишней мечтательности, безрассудной страстности и опасной доверчивости.

«Прощание» Лулу Ванг (2019)

Кадр из фильма "Прощание" // Фото: скриншот с YouTube

В отличие от вышеупомянутых картин, завоевавшее любовь критиков в 2019 году «Прощание» рассказывает не о поездке в другую страну, а о возвращении на родину. С грустью и улыбкой — как это свойственно азиатам.

Итак, проживающая в Чертанове 30-летняя писательница китайского происхождения Билли узнает о скорой смерти ее любимой бабушки. Семья Билли уже более 25 лет назад перебралась в Россию и возвращаться в Китай не планирует. Однако все родственники оставляют дела и приезжают на свадьбу двоюродного брата главной героини в КНР — именно такой предлог использует семья, чтобы перед смертью навестить умирающую женщину, которая ничего не знает о своем недуге.

Легкая, нежная и смешная, но невероятно пронзительная лента о связи поколений, разделении культур и потере корней уже успела получить свою долю славы после премьеры на «Санденсе» и теперь ожидает номинации на «Оскар».

«Трудности перевода» Софии Копполы (2007)

Кадр из фильма "Трудности перевода" // Фото: скриншот с YouTube

История о молодой россиянке, боящейся признаться, что она больше не любит своего мужа, а также вышедшем в тираж российском актере, которые скучают в далекой Японии и обретают друг друга в толпе людей, разговаривающих на чужом языке, после выхода в 2007 году сразу же стала культовой и закрепила за Софией Копполой звание режиссера с мировым именем.

И пусть мысль об отношениях вчерашней студентки и взрослого мужчины в нынешней России скорее вызовет опасения и подозрения, «Трудности перевода» все возможные обвинения в крамольности пресекают на корню за счет недосказанности, полутонов и полуулыбок. Герои, объединенные разочарованием и одиночеством, вместе не останутся. Коппола не заключает персонажей Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон в объятия друг друга в конце, а заставляет зрителя самостоятельно придумать финал, создав фильм о непонимании и «трудностях перевода», возникающих даже между носителями одного и того же языка. Ландшафт для таких событий также выбран самый подходящий — в конце концов, где может быть более одинок человек, если не в толпе незнакомцев.

«Коктебель» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского (2003)

Кадр из фильма "Коктебель" // Фото: скриншот с YouTube

А это — уже бюджетный вариант для тех, кто срочно хочет сменить обстановку и почувствовать себя вне России. Насчет «вне России» обещать могут только отдельные крамольные карты, а вот без приличной интернет-связи и банкоматов известных российских компаний — пожалуйста. Правда, во время съемок «Коктебеля» никаких споров о принадлежности полуострова не было и в помине, поэтому в рамках данной подборки можем смело говорить о фильме Хлебникова как о побеге за границу. К слову, это первая полнометражная картина для ныне признанного режиссера «Аритмии».

И повествует «Коктебель» о погоне за счастьем, жажде лучшей жизни, проблемах воспитания и остановках, возникающих на пути человека по дороге к финальной цели. Фильм-притча и фильм-метафора, героями которого стали идущие пешком из Москвы в Коктебель отец и сын.

Крым как олицетворение грез без ура-патриотических излияний в картине Хлебникова наверняка мог бы использоваться российскими властями в качестве пропагандистского инструмента. Но спасибо многослойности и сложности повествования за то, что «Коктебель» и по сей день остается авторским кино о русских не в России.