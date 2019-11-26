Рекордные 53% молодых россиян заявили, что готовы переехать из России

«Левада-центр» выяснил, что в 2019 году число молодых жителей РФ, желающих покинуть страну, достигло максимума за 10 лет.

Об этом со ссылкой на результаты исследования социологов пишет The Bell. Отмечается, что из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. При этом еще в 2014 году доля молодых россиях, подумывающих о переезде, была минимальной — 20%.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров.

Кроме того, в среднем об эмиграции из России подумывает каждый пятый россиянин. Основная причина, которая заставляет задуматься о переезде в другую страну на постоянное место жительсва респондентов всех возрастов, — беспокойство за будущее детей. На втором месте — экономическая обстановка, на третьем — высокое качество медобслуживания за рубежом и политическая обстановка в России. Желающие уехать за рубеж говорят о том, что дела в России идут в неправильном направлении, многим стыдно за происходящее в стране.