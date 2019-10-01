С Марком Захаровым в Москве простились политики и деятели культуры

Утром 1 октября в театре «Ленком» началась церемония прощания с художественным руководителем Марком Захаровым.

Из политиков на встрече присутствовали глава Счетной палаты Алексей Кудрин, министр культуры Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Также в очереди около театра на Малой Дмитровке были замечены Карен Шахназаров, Марк Розовский, Геннадий Хазанов, Виктор Шендерович, Константин Эрнст, Софья Апфельбаум, Александр Кибовский, передает «Росбалт».

Прощание продлится до 14:00. Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Коллектив «Ленкома» уже попросил, чтобы художественным руководителем театра стал его директор Марк Варшавер. «Мы постараемся все сделать, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы держали ту планку, которую поставил Захаров. Нам надо постараться ее удержать», — заявил Варшавер на церемонии прощания, передает «Интерфакс».

Марк Захаров умер в минувшую субботу в больнице. Он попал в медучреждение с повторным воспалением легких.