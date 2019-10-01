Наталья Белоусова: Марк Захаров уговорил Ширвиндта возглавить Театр сатиры

Супруга Александра Ширвиндта Наталья Белоусова поделилась воспоминаниями о Марке Захарове, которого не стало 28 сентября:

– Александру Анатольевичу очень больно, ушел последний его близкий друг. Звонят, предлагают какие-то деньги, чтобы Ширвиндт выступил на телевидении, но он не может говорить. Очень трудно. Ведь вся жизнь вместе с Марком прошла.

Вспоминаю, как однажды поехали на пикник в районе Шереметьево. Засиделись до позднего вечера. Темно, горит костер. Над нами летают самолеты. И Марк стал бегать и кричать на эти самолеты: «Кыш, только не сюда приземляйтесь!» Это к тому, что летчики подумают, мол, сигнальные огни горят. При этом напевал свою любимую музыку Нино Роты из фильма Федерико Феллини «8 1/2».

Вообще, может показаться, что Захаров был всегда спокойным человеком. Но он так заводился, так кричал, когда мы на даче садились играть в покер на деньги! Это было так весело! Играли ночами. А наутро тот, кто выиграл, должен был идти в «сельпо» и на эти деньги покупал бутылку. Чаще всего выигрывала жена Марка Нина. Вспоминаю наши поездки в Ленинград. Однажды там снимался Андрюша Миронов. Мы вечером после премьеры спектакля были в ресторане. И вдруг Марк предложил: «Поехали в Ленинград пугануть Андрея». Это его любимое выражение – «пугануть». И мы, заняв деньги у администратора театра, в чем были, сразу поехали. В Москве была жара, а в Ленинграде – холод. Приехали совсем без вещей. Помню, как Марк остановил грузовичок «Почта» и сказал: «Поехали брать Зимний дворец!» Смеялись мы много! Ночью перед 100-летием Ленина обсуждали, как будем отмечать этот юбилей.

Это Марк Захаров в свое время уговорил Александра Анатольевича возглавить Театр сатиры, самому Ширвиндту такое в голову даже не приходило. Но Марк Анатольевич настоял на этом.

В последний раз мы виделись с ним в марте на юбилее Михаила Жванецкого в ресторане Дома литераторов. Марк Анатольевич уже неважно себя чувствовал. Потом общались только по телефону. Марк в Германию ездил лечиться. Деньги на лечение давал один известный олигарх, который сейчас в розыске, поэтому фамилию не буду называть.

Это настоящая трагедия, что ушел такой хороший человек, великий режиссер.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Супруга Александра Ширвиндта Наталья Белоусова: Марк любил "пугануть"».