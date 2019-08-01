В дни своего юбилея ВДНХ призывает пользоваться запрещенным в России Telegram

Московская Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в течение четырех дней с 1 по 4 августа отмечает свое 80-летие.

Масштаб мероприятий значительный. 1 августа был открыт музей ВДНХ, на открытие приезжал мэр Сергей Собянин, интерес к которому возрос после его высказываний о митингующих в Москве «несогласных» и их якобы призывах к «захвату мэрии».

Впрочем, дискуссия о политическом кризисе в городе вряд ли повлияет на программу юбилея. Главные события начинаются в четверг вечером. Концерты с участием известных артистов будут проходить на двух площадках. На главной сцене у фонтана «Дружба народов» выступят звезды эстрады, причем зачастую не самого низкого уровня: Тамара Гвердцители, «Несчастный случай», Markscheider Kunst.

В ставшем уже легендарным Зеленом театре под открытым небом пройдут джазовые концерты, сольники электронных команд. Не обойдется и без поп-музыки, и без ведущих хоровых коллективов, и здесь тоже подбор программы на довольно высоком уровне. В пресс-службе ВДНХ «Собеседник» заверили, что вход на концерты, в том числе в Зеленый театр, свободный.

Торжества не ограничатся только концертами. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

В последние годы ВДНХ и без того удивляет обилием самых разных развлечений и приятных времяпровождений, но в честь юбилея, кажется, решили попробовать прыгнуть выше головы. Об амбициях говорит хотя бы солидный пресс-центр, который открылся в павильоне 75 («Экспо») аккурат к юбилейной программе. Единственное, что удивило — в качестве главного способа распространения информации среди журналистов пресс-служба ВДНХ выбрала... канал в мессенджере Telegram, который, как известно, Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать по всей России.

Впрочем, это уже не сенсация: как выясняется, даже многие российские чиновники предпочитают именно этот способ для связи, распространения и получения информации. Если создатель «Телеграма» Павел Дуров, бодающийся с российскими властями за свободу распространения информации, об этом узнает, наверняка не побрезгует у себя в европах поднять рюмочку за 80-летие ВДНХ. В конце концов, чем его детища — «ВКонтакте» и Telegram — не достижения народного хозяйства?