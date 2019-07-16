Тамара Гвердцители посетовала на неисправный рояль на сцене "Славянского базара"

После конфуза на концерте Тамара Гвердцители считает, что «Славянскому базару» пора подарить исправный рояль.

Народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители, возглавлявшая жюри фестиваля «Славянский базар», по ее признанию, приезжает в Витебск уже в 28-й раз. Но лишь в этом году она дала наконец первый сольный концерт в Летнем амфитеатре, да и то всего одно отделение — сразу после первого тура конкурса молодых исполнителей.

В середине концерта у Гвердцители, исполнявшей русские и грузинские песни под аккомпанемент Национального оркестра Республики Беларусь, случилась накладка: подойдя к стоявшему в центре сцены роялю, чтобы исполнить грузинскую песню «Капля солнца» (посвятила ее своей родине и ее многовековой истории), Тамара Михайловна обнаружила инструмент в нерабочем состоянии. Подбежавшие техники не сумели быстро исправить ситуацию. Гвердцители, посовещавшись с дирижером Михаилом Финбергом, спела «Сулико», а для исполнения «Капли солнца» ей уступил место клавишник оркестра Финберга. Таким образом, вместо рояля артистка аккомпанировала себе на синтезаторе.

Публика поддержала Гвердцители, а в конце устроила настоящую овацию, стоя за полностью живое и абсолютно качественное выступление и, возможно, за миссию, объединяющую, а не разъединяющую народы.

Тамара Михайловна поделилась с «Собеседником» своими ощущениями от неприятного эпизода на концерте:

— Это был ужас. Я думаю, что кто-то должен подарить рояль этому конкурсу. Может быть, даже поставим вопрос, чтобы следующим подарком был рояль.

— Дело было в инструменте или в том, что он не настроен?

— Вопрос был связан с электричеством. Подвела техника...

— Есть ли вам что сказать по поводу того, что сейчас опять происходит между Россией и Грузией?

— Ой, вот этой темы я не хочу касаться. Для каждого человека это болезненно. Болезненно обсуждать этот вопрос. Как будет, так и будет.