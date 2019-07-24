Гарри Бардин: Детям нужны талантливые Винни-Пухи, просчитать их невозможно 

Минкультуры России задалось вопросом: в каких героях нуждается отечественная анимация? Как создать нового героя, такого же популярного и любимого, как Винни-Пух?

Дело в том, что департаменту рекомендовали оказать финансовую поддержку полусотней мультфильмов. 26 картин, на которые дадут деньги, уже определены. Это авторские работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.

Но чиновники департамента не определились, какой «национальный герой» должен быть у наших детей. И поэтому в сентябре будет собран круглый стол для обсуждения вопроса. На совещание планируют пригласить разных представителей отрасли.

Мы решили спросить мэтра мультипликации Гарри Бардина, какой мультперсонаж нужен сегодняшним детям.

— Странно, что Минкультуры этого не знает. Все знает, а это не знает? — рассмеялся Гарри Яковлевич. — А вообще вы знаете, в чем штука — героем советской детворы был Винни-Пух, никакого отношения к советскому строю не имевший.

— Так в этом и вопрос. Какие нам теперь винни-пухи нужны?

— Такие и нужны. Которые талантливые. Не более и не менее. Нужны такие персонажи, какие были в старом мультике «Трое из Простоквашино». При наличии хорошего автора. Если сочинять нового Чебурашку будут такие авторы, как Успенский и Роман Качанов. Такие мультфильмы станут хитом.

Просчитать хит невозможно, — говорит Гарри Бардин. — Ни в музыке, ни в кино. Тут только метод тыка, что называется, работает. И то только при наличии талантливых сценаристов и режиссеров. Главное, ничего никому не навязывать!

— Но с другой стороны, дети же должны как-то соотносить себя с героем, то есть находить с ним что-то общее — только тогда персонаж будет им интересен. Так каким должен быть этот персонаж? Он должен пользоваться смартфоном, рубиться в компьютерные игры или еще что-то?

— Не скажу прямо так. Потому что рецепта тут нет. В какой-то момент становится героем Карлсон, а в какой-то момент — «Летучий корабль». Я не могу подсказать, почему, как говорится, «зашло» то или другое. «Летучему кораблю» сорок лет, а его смотрят все новые поколения — зацепило. Или «Бременские музыканты».

Во всяком случае, на мой взгляд, опыт военно-патриотического общества, которое инспирировало мультисторию про трех богатырей с целью воспитания патриотизма, — неудачен. Навязывание патриотизма детям при помощи русских богатырей, доказывание, что мы самые сильные, а все остальные дураки и слабаки, — это не тот ход, который нужен.