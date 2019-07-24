Минкульт намерен обсудить с мультипликаторами создание "нового Винни-Пуха"

В сентябре Минкульт обсудит с представителями анимационной отрасли, каких героев нужно создавать для современных детей.

Как передает РИА «Новости», ранее в ведомстве прошел экспертный совет по анимационному кино, по итогам которого департаменту рекомендовали оказать финансовую поддержку 50 мультфильмам.

По словам главы департамента кинематографии Минкульта Ольги Любимовой, на заседании совета российскими кинематографистами в области анимации была озвучена проблема непонимания, какого же действительно продукта не хватает на рынке в настоящее время.

Любимова отметила, что для обсуждения данного вопроса ведомство в начале сентября соберет «огромный круглый стол», в котором примут участие художники, представители старшего поколения, классики, которые создавали отечественную анимацию, а также молодые и яркие компании, которые занимаются анимационными сериалами и полными метрами, и другие заинтересованные стороны.

«Нам очень важно собраться всем вместе, чтобы обсудить, что же является для нас приоритетным направлением, насколько у нас достаточное количество образовательных сериалов, каких героев нам стоит ждать, поговорить с психологами, каким именно должен быть наш герой, чтобы не заниматься тем, чтобы ставить категории "0+" или "6+", а изначально обсудить, каких Винни-Пухов нам ждать от российских аниматоров», — пояснила она.